Savona. Turno infrasettimanale per la Serie D, che affronta la decima giornata del suo cammino. Quattro delle sei compagini liguri sono impegnate in trasferta. Tra di esse c’è il Savona, ospite di un Bra che sul campo di casa non vince da due turni, ma che nell’ultimo impegno è stato capace di espugnare Chieri.

I biancoblù sono chiamati a far risultato per non perdere contatto da Lecco e Unione Sanremo, che oggi sono impegnati in sfide tutt’altro che facili con Chieri e Ligorna.

Il Bra guidato da Fabrizio Daidola si schiera con Bonofiglio, Sana, Rossi, Barale, Dolce, Giglio, De Santi, Casolla, Tuzza, Ghidinelli, Massucco. Lo schema è il 4-2-3-1.

A disposizione ci sono Reinaudo, Ntafumu, Petracca, De Souza, Brancato, De Nguidjol, Morra, Vergnano, Manuali.

Alessandro Grandoni manda in campo un 4-3-3 con Bellussi; Corbier, Vittiglio, Garbini, Grani; Bartolini, Guarco, Cambiaso; Tognoni, Piacentini, Boilini.

Le riserve sono Gallo, Miele, Boveri, Esposito, Fenati, Dell’Amico, Bacigalupo, Muzzi, Virdis.

Arbitra Andrea Calzavara della sezione di Varese, assistito da Simone Venuti (Valdarno) e Giacomo Bianchi (Pistoia). Entrambe le squadre indossano le divise tradizionali: maglia giallorossa con calzoncini e calzettoni rossi per i locali; maglia a strisce biancoblù con calzoncini e calzettoni blu.

Il primo tentativo, al 3°, è di Bartolini dal limite: altissimo.

Al 12° il primo sussulto: cross dalla destra di Ghidinelli, in area De Santi colpisce di testa in tuffo e manda a lato.

Cambio di fronte al 14°: Tognoni porta palla, serve Cambiaso che calcia e manda ampiamente alto sopra la traversa.

Si gioca a basso ritmo e per assistere ad un altro tentativo bisogna attendere il 20° quando ci prova Casolla dal limite dell’area: a lato di poco.

Al 21° il Savona guadagna un angolo: Bartolini mette in mezzo, Tognoni devia e la difesa sventa.

Ben più pericoloso il Bra, che in ripartenza arriva al tiro con Ghidinelli: il suo diagonale è respinto in tuffo da Bellussi.

Al 27° il primo cartellino giallo: ne fa le spese Guarco. Anche il Bra ha a disposizione un corner, che non dà frutti; poi è il Savona a farsi vivo al 29°: tiro dalla distanza di Piacentini, Bonofiglio è attento e para.

Al 33° viene ammonito Massucco. Al 37° palla da Boilini a Tognoni, girata a rete debole: il portiere braidese non si lascia sorprendere.

Ancora due cartellini gialli, uno per parte: ne fanno le spese Sana e Boilini.

Sul finire della prima frazione il Savona preme e al 42° c’è un’azione personale di Tognoni che scocca un tiro rasoterra: pronta la parata di Bonofiglio.

L’ultimo assalto savonese porta ancora la firma di Tognoni: potente botta dal limite dell’area, Bonofiglio in tuffo devia in corner. L’arbitro dice che non c’è più tempo e non fa battere il tiro dalla bandierina.

Si va al riposo sul risultato di 0 a 0.

Il secondo tempo parte senza cambi. Ed è subito Savona: al 1° azione manovrata, Piacentini arriva al tiro nei pressi della porta ma manda a lato.

Il Bra guadagna un angolo senza però creare pericoli e al 7° inserisce Morra al posto di Tuzza.

All’8° il Savona sblocca il risultato: lancio di Piacentini per Boilini che la mette dentro sfuggendo ad una difesa immobile.

Palla al centro, il Bra costruisce la sua azione offensiva e trova l’immediato pareggio: cross dalla destra di De Santi, testa di Giglio ed è gol. Botta e risposta nel giro di un minuto: 1 a 1.

La partita si mantiene vivace. All’11° conclude Bartolini: a lato. Al 13° seconda cambio nel Bra: Vergnano per Massucco. Al 15° tocca a Grandoni effettuare le sue prime sostituzioni: Miele per Grani e Fenati per Bartolini.

Al 17° ancora un’ammonizione: ne fa le spese Corbier. Al 19° Boilini lascia il posto a Virdis, capocannoniere del girone.

Al 22° l’attivissimo Tognoni prova ancora a scrivere il proprio nome nel tabellino dei marcatori ma trova nuovamente l’opposizione in angolo di un difensore.