Savona. Dopo una settimana di stop forzato per il rinvio dell’atteso match con il Lecco, il Savona torna a giocare, nuovamente in terra lombarda, a pochissimi chilometri da Busto Garolfo, dove due settimane fa liquidò il Milano City segnando 5 reti. I biancoblù sono ospiti dell’Arconatese, formazione che viaggia nelle posizioni intermedie della classifica.

La partita. Giovanni Livieri presenta l’Arconatese con Maggioni, Bonfanti, Aprile, Morao, Vavassori, Gejori, Albini, Balacchi, Sow, D’Ausilio, Sarr. Lo schema è il 3-4-1-2.

In panchina siedono Bolchini, Rovelli, Chiarion, Veroni, Rasini, Scampini, Doria, Parini, Gulin.

Alessandro Grandonni schiera Bellussi, Corbier, Vittiglio, Garbini, Miele, Guarco, Tognoni, Cambiaso, Bacigalupo, Boilini, Virdis. Biancoblù in campo con il 4-3-3.

Pronti a subentrare Gallo, Severi, Boveri, Esposito, Fenati, Dorno, Bartolini, Muzzi, Piacentini.

Arbitra Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1, assistito da Leonardo Umbrella e Nicola Di Meo (Nichelino). Si gioca davanti a circa duecento spettatori.

L’avvio è molto vivace. Al 1° ci prova Tognoni: a lato di un soffio. Al 3° conclude Sow: ampiamente a lato. Poco dopo è Boilini a scaldare il piede, ma la mira è da rivedere. Lo stesso Boilini ci prova ancora all’8° con un insidioso diagonale: a lato. Al 9° conclusione in area di Virdis: respinta.

Al 10° l’Arconatese passa in vantaggio. Cross di D’Ausilio, palla in area dove Sarr colpisce di testa: palo interno e gol.

Al 16° corner per i padroni di casa: la difesa savonese allontana. Al 20° il Savona intimorisce la difesa locale con un’azione rapida sulla quale Aprile è costretto a rifugiarsi in angolo. Dalla bandierina Boilini mette in mezzo, frangente concitato e l’Arconatese riparte in contropiede. Sow si presenta a tu per tu con Bellussi: conclusione, deviata in angolo. Sugli sviluppi del corner Bellussi smanaccia.

Il Savona appare tecnicamente superiore, ma fatica ad arrivare al tiro e, se ci riesce, pecca di precisione. Al 26° un tiro di Corbier termina sul fondo.

Gli Striscioni, dopo un calcio d’angolo che non sortisce effetti, al 34° vanno al tiro: palla da Virdis a Cambiaso, Maggioni para. Il Savona tiene in mano il pallino del gioco; l’Arconatese agisce di rimessa alla ricerca del raddoppio.

Al 45° mischia davanti alla porta locale e Cambiaso viene trattenuto in area: calcio di rigore. Virdis conclude di potenza a fil di palo, Maggioni intuisce ma non basta: 1 a 1. Con questo risultato termina il primo tempo.

Il secondo tempo comincia senza sostituzioni. Al 9° cartellino giallo all’indirizzo di Cambiaso.

Il Savona non riesce più a pungere e al 12° Grandoni effettua il primo cambio: Bartolini per Bacigalupo. Il gioco riprende e Cambiaso va al tiro: sul fondo.