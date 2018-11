Vado Ligure. Vittoria agevole per la Pallacanestro Vado nella palestra del Lago Figoi a Genova.

Il Pegli dell’ex Costa, nonostante l’impegno, ha difficoltà nel contenere gli ospiti, in particolare Tsetserukou (nella foto), che prendono il largo già nella seconda metà della prima frazione e possono lasciare Brignolo a riposo precauzionale. Da segnalare i primi punti in Serie C Silver del 2002 Andrea Gallo.

Nel prossimo turno di questo campionato difficile trasferta per Vado in casa del Cus Genova sabato 17 novembre alle ore 20,45, mentre l’Under 18 Eccellenza ospiterà i torinesi del Don Bosco Crocetta martedì 13 novembre alle 19,45.

Il tabellino dell’incontro valevole per la 6ª giornata:

Basket Pegli – Pallacanestro Vado Azimut 43-82

(Parziali: 15-26; 22-44; 29-67)

Basket Pegli: Penna 9, A. Zaio 5, Brichetto 2, Gottingi 2, Nowakowski 4, Nsesih 2, Ferro, Mozzone 7, Bochicchio 2, M. Zaio 2, Grillo 8. All. Costa, ass. Ambrosini

Pallacanestro Vado Azimut: Jancic 8, Valsetti 2, Cito ne, Cirillo 2, Lo Piccolo 14, Pesce 3, Brignolo ne, Pintus 15, Anaekwe 10, Tsetserukou 20, Gallo 8. All. S. Imarisio, ass. S. Dagliano e D. La Rocca.

Arbitri: De Angeli (Genova) e Mammola (Chiavari)