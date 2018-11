Vado Ligure. Guardando il risultato finale, 72-51, potrebbe sembrare una vittoria tranquilla per la Pallacanestro Vado. Niente di più sbagliato: i vadesi hanno subito il gioco fisico del Recco e avuto difficoltà ad adeguarsi al metro arbitrale per quasi tutto il primo tempo, e sono rimasti sotto nel punteggio fino al ventottesimo; poi però, complice il calo degli ospiti e l’uscita per falli di Mariani, hanno potuto concludere in relativa scioltezza la partita.

La Pro Recco parte subito bene e non risente di un paio di assenze importanti; la squadra locale invece litiga con i canestri e tira con percentuali imbarazzanti in particolare i liberi. Caddeo e Mariani spingono avanti i genovesi fino ad un vantaggio massimo di 12 punti, mentre i vadesi riescono a dare qualche segno di reazione solo verso la fine del secondo parziale.

Dopo l’intervallo i padroni di casa sembrano aver recepito le indicazioni di coach Imarisio migliorando l’atteggiamento difensivo e, pur faticando ancora in attacco, riescono a superare Recco a 2’30” dalla fine della terza frazione con una tripla di Cirillo (43-42); a questo punto Tsetserukou, approfittando anche del quinto fallo di Mariani, mette a segno 11 punti consecutivi che ribaltano la partita e fanno chiudere il tempo ai biancorossi avanti di 12.

Nell’ultimo quarto gli ospiti non riescono più a reagire, così Lo Piccolo e Brignolo chiudono l’incontro.

Nel prossimo turno di Serie C Silver la Pallacanestro Vado Azimut tornerà a giocare in trasferta contro il Pegli sabato 10 novembre, mentre l’Under 18 Eccellenza affronterà nel Pallone di casa l’importantissima sfida con Moncalieri lunedì 5 novembre alle ore 19,30.

Il tabellino della partita valevole per la 5ª giornata:

Pallacanestro Vado Azimut – Pro Recco Basket 72-51

(Parziali: 12-17; 30-36; 54-42)

Pallacanestro Vado Azimut: Jancic 7, Valsetti, Cito 3, Cirillo 3, Lo Piccolo 12, Pesce, Gallo, Brignolo 11, Pintus 9, Anaekwe 6, Tsetserukou 21. All. S. Imarisio, ass. S. Dagliano e D. La Rocca.

Pro Recco Basket: Ermirio 5, Tabacchi 3, Canepa 2, Giordano 4, Belingheri 2, Mariani 10, Iacovelli 2, Cipollina 6, Paterni 4, Caddeo 13. All. Bertini.

Arbitri: Rezzoagli (Rapallo) e Ciccangeli (Genova).