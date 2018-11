Savona. Volare Volley e Acqua minerale di Calizzano Carcare in testa alla classifica della Serie C di pallavolo femminile: sono le uniche due società a punteggio pieno, inseguite dal Santa Sabina, che accusa in classifica un punto di ritardo, dovuto a una vittoria conquistata solo al tie break.

Per le capolista è stata giornata di gare in trasferta: Carcare si è imposta in tre set contro la Maurina Strescino Imperia, che ha comunque opposto una fiera resistenza nonostante il risultato. La Volare ha piegato con lo stesso risultato – ma meno difficoltà – la Virtus Sestri: entrambe le società sconfitte sono ancora a zero punti nella classifica della serie, insieme alla Gabbiano volley.

Il team di Andora, infatti, è stato sconfitto per 3-0 a Lavagna dalla Admo volley e dopo la prokozione fatica a trovare il ritmo nella nuova serie.

Tre a uno in trasferta, invece, per il Santa Sabina, che ha sconfitto a La Spezia la Autorev centro volley Spezia.

A completare il quadro della terza giornata, quindi, tre gare chiusesi al tie break. Cogoleto ha superato per 17-15 la Tigullio volley project, che aveva recuperato due set di svantaggio. Il Volley Genova Vgp, invece, ha completato la rimonta: sotto per 2-0 contro Albenga, al tie break si è imposto per 15-13 sulle padrone di casa. A Sarzana, infine, la Grafiche Amadeo Sanremo ha sconfitto la Lunezia volley, conquistando due punti che la portano in quinta posizione nella serie.

Foto Pallavolo Carcare