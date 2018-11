Albissola Marina. Sette giorni dopo il pareggio con la Pro Patria, l’Albissola torna a giocare in trasferta con l’intento di cogliere il primo punto lontano da casa, dove ha perso tre volte su tre.

I Ceramisti sono ospiti della Carrarese, squadra che occupa la terza posizione in una graduatoria che, in settimana, è stata stravolta dal giudice sportivo. Quattro società sono state penalizzate: -1 per Arzachena e Pro Piacenza, -3 per Cuneo, -11 per Lucchese. Buon per l’Albissola, che ha visto migliorare la propria situazione, pur restando sul fondo.

La cronaca. Silvio Baldini schiera i locali con un 4-2-4: Borra; Carissoni, Alari, L. Ricci, Karkalis; Agyei, Rosaia; Caccavallo, Tavano, Biasci, Valente.

Le riserve sono Mazzini, Rollandi, Mobilio, G. Ricci, Cardoselli, Foresta, Pugliese, Bentivegna, Coralli, Piscopo, Maccarone.

Claudio Bellucci manda in campo un 4-3-3 con Piccardo; Calcagno, Nossa, Oprut, Oliana; Sancinito, Oukhadda, Balestrero, Gibilterra, Cais, Martignago.

A disposizione ci sono Albertoni, Bambino, Raja, Gulli, Bezziccheri, Gargiulo, Durante, Bartulovic, Bennati, Mahrous, Sibilia.

Dirige la partita Ilario Guida della sezione di Salerno, coadiuvato da Alessandro Lombardi (Castellammare di Stabia) e Fernando Caviano (Bologna).

La Carrarese, in campo con un assetto evidentemente offensivo, prova a fare la partita; l’Albissola si mostra subito guardinga ma non rinunciataria. Al 6° i toscani guadagnano il primo corner, ma non creano pericoli.

A sbloccare il risultato è un ex giocatore di Serie A: Tavano. Al 7° cross di Foresta e il numero 10 locale si esibisce in una splendida rovesciata sulla quale Piccardo non può nulla. Carrarese in vantaggio.

Gli azzurri inistono: all’8° palla da Caccavallo a Biasci, gran botta al volo, Piccardo si salva deviando in angolo.

L’Albissola abbozza una reazione, senza però riuscire ad andare al tiro.