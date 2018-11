Albissola Marina. Nel recupero della 5a giornata del campionato di Seconda Categoria girone B al “Faraggiana” il Santa Cecilia ferma a sorpresa la capolista Sassello, ottenendo così la prima vittoria in campionato. Vantaggio di Staltari su rigore nel primo tempo, nella ripresa pareggia M. Vacca su punizione, quindi un autogol di Gagliardo consegna i tre punti ai padroni di casa. Ospiti in dieci nell’ultima mezz’ora, espulso Callandrone.

Tabellino:

Santa Cecilia-Sassello 2-1 (22′ Staltari “rig”, 70′ Gagliardo “aut” – 64′ M. Vacca)

Santa Cecilia: Tallarico, Dogliotti, Cosolito, Kourtbalaj, Canu, Blangero, Mandera, Staltari (57′ Yupanqui), Giangrasso, Ormenisan, Bufo (82′ Camara).

A disp.: Gandolfo All. Blangero

Sassello: Varaldo, A. Chiappone (60′ Sala), Gagliardo, Callandrone, De Felice, M. Vacca, A. Vacca, Panaro, Porro, Garbarino (80′ S. Chiappone), Arrais.

A disp.: Embalo, Bruzzone, Zunino, Piccone, Gustavino, Polito. All. Giacchino

Arbitro: Doglio (Savona)

Note: Ammoniti: Kourtbalaj (SC), De Felice (SA). Espulsi Callandrone (SA) al 66′ e Blangero (SC) al 90’+2. Angoli 2-5. Recupero 2′ e 5′. Spettatori 50 circa.

Cronaca:

8′ Tiro dai venticinque metri di Ormenisan, Varaldo blocca.

17′ Rispondono gli ospiti con Garbarino. Stesso esito.

21′ Strattonata in area sassellese a seguito di una punizione sulla fascia sinistra. L’arbitro assegna il rigore al Santa Cecilia.

22′ Gol Santa Cecilia! Staltari spiazza Varaldo. 1-0.

32′ Lancio lungo, colpo di testa di Garbarino. Fuori misura.

43′ A. Chiappone, imbeccato sul filo del fuorigioco perde l’attimo e viene chiuso in angolo.

45′ Due minuti di recupero.

45’+2 Fine primo tempo: Santa Cecilia-Sassello 1-0.

46′ Inizio secondo tempo.

53′ Proteste degli ospiti per un tocco di mano in area.

55′ Lancio dalle retrovie, Tallarico esce di piede e sventa il pericolo.

57′ Cambio del Santa Cecilia. Esce Staltari, entra Yupanqui.

60′ Sostituzione anche per il Sassello. Esce A. Chiappone, entra Sala.

64′ Gol Sassello! Punizione dalla trequarti di M. Vacca. Il tiro non è irresistibile, ma Tallarico si fa sorprendere. 1-1.

67′ Sassello in dieci uomini. Callandrone, ammonito per un fallo a centrocampo, viene in seguito espulso per proteste.

70′ Gol Santa Cecilia! Traversone dalla sinistra, Gagliardo nel tentativo di anticipare il marcatore devia il pallone nella propria porta. 2-1.

73′ Padroni di casa ancora in avanti. Mandera da buona posizione, conclusione sopra la traversa.

78′ Cross di Ormenisan per Giangrasso. Colpo di testa dell’attaccante, alto.

80′ Secondo cambio del Sassello. Esce Garbarino, entra S. Chiappone.

82′ Seconda sostituzione anche per il Santa Cecilia. Esce, entra Camara.

85′ Ammonito De Felice.

90′ Cinque minuti di recupero.

90′ Punizione di Yupanqui, Varaldo si distende in angolo.

90’+2 Ristabilita la parità numerica. Santa Cecilia in dieci, espulso Blangero per proteste.

90’+3 Azione di rimessa del Santa Cecilia. Camara difende palla e scarica all’indietro per Yupanqui. Conclusione debole e centrale.

90’+5 Fischio finale: Santa Cecilia-Sassello 2-1.