Savona. Atletico Argentina in scioltezza nella quarta giornata di campionato. Il malcapitato Legino “B” non può nulla sotto i colpi di Cariello e compagni.

Gli armesi indirizzano la partita grazie a una doppietta di bomber Labricciosa, decisivo e sempre pericoloso in queste ultime due giornate. A chiudere il conto ci pensano poi Franzone (doppietta) e Cariello, quest’ultimo con un eurogol su uno schema da calcio d’angolo.

I rossoneri sono attesi domenica dal San Filippo Neri ma intanto si godono il secondo posto in solitaria ad un punto dalla Carlin’s Boys.

Sammassimo, allenatore dell’Atletico Argentina, dichiara: “Abbiamo ottenuto quello che volevamo: non subire goal e avere continuità di risultati. I ragazzi sono stati disponibili come sempre. Abbiamo una grande squadra e un grande gruppo ma dobbiamo continuare a lavorare con umiltà”.

Il direttore sportivo Fameli dice: “Ottima prestazione e ottimo risultato. Sono contento di non aver subito goal dopo tre partite negative sotto questo profilo. Ora testa al San Filippo perché non sarà semplice”.

Il tabellino:

Atletico Argentina – Legino “B” 5-0 (p.t. 3-0)

Reti: Labricciosa 22° e 29°, Franzone 31° e 76°, Cariello 55°

Atletico Argentina: 1.Amoretti (dall’80° 12.Migliano), 2.Quaglia, 3.Calzetta (A 45°), 4.Almonti (A 30°), 5.Alberti, 6.Soscara (dal 60° Karouch), 7.Franzone, 8.Meo, 9.Labricciosa (dal 78° 14.Izetta), 10.Cariello (c) (dal 60° 13.Mbaye), 11.Vecchiotti (dal 75° 17.Aroro). A disp: 15.Siberie, 18.Costantini. All. Cariello e Sammassimo.

Legino “B”: 1.Selimaj (dal 46° 12.Costanzo), 2.Morrone (dal 46° 13.Basso), 3.Amorelli (A 87°), 4.Semry, 5.Fabbiani (dal 46° 16.Bellotto), 6.Bovero, 7.Chessa, 8.Catalano, 9.Ba, 10.Amato, 11.Pacini (dal 55° 15.Yakubu). A disp: 12.Costanzo, 14.Poggi, 17.Ndoya, 18.Ventre. All. Durando.

Arbitro: Luca Magaglio (Imperia).