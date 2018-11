Andora. Andora e Carlin’s Boys avevano sempre vinto nelle partite giocate in questo inizio di campionato: due su due per i biancoblù, tre su tre per i matuziani. Nello scontro diretto, andato in scena allo Scirea, non sono riuscite a superarsi: ne è scaturito un pareggio con un gol per parte.

A sbloccare il risultato, dopo pochi minuti di gioco, sono stati i padroni di casa con Proglio. La squadra condotta da Francesco Bogliolo ha mantenuto a lungo il vantaggio, fin quando, ad un quarto d’ora dal termine, la Carlin’s Boys ha raggiunto il pareggio con Alessio Campagnani, facendo fruttare una superiorità numerica maturata da una ventina di minuti per l’espulsione di Spinelli.

Solitario al secondo posto c’è l’Atletico Argentina, che si è sbarazzato del Legino “B” con un rotondo 5 a 0 frutto delle doppiette di Labricciosa e Franzone e del gol di Cariello. I savonesi restano ancora a secco di punti, così come l’altra squadra riserve, il Taggia.

Quest’ultimo, nel match giocato in anticipo sabato, è stato battuto a domicilio per 3 a 1 dal San Bartolomeo, a segno con Belviso, Re e Roberto Iannolo dal dischetto; per i locali gol di Oddo.

Seconda vittoria per il Borgio Verezzi, che sul campo di Pietra Ligure ha la meglio sulla Villanovese per 2 a 1. I rossoblù di mister Michele Bortolini hanno messo un’ipoteca sul successo con le reti di Calò e Frione nella prima mezz’ora; gli ospiti hanno accorciato le distanze con Acampora, troppo tardi per poter sperare ancora di evitare la sconfitta.

Dopo lo stop forzato per il rinvio dei rispettivi incontri, si sono affrontate Virtus Sanremo e San Filippo Neri Albenga. Ne sono usciti vincitori i padroni di casa per 2 a 1, con segnature di Capozucca e Bastita. Ai giallorossi non è bastato il gol ad inizio ripresa di Yassin El Maazouzi, che è valso il temporaneo pareggio.

Era fermo per riposo il Riva Ligure.