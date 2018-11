Villanova d’Albenga. Ancora una giornata menomata per il girone A di Seconda Categoria. Ai due incontri da recuperare del terzo turno, se ne sono aggiunti altri due.

La pioggia ha reso impraticabile il campo di San Bartolomeo al Mare, pertanto è saltata la sfida tra i locali e l’Andora. Di quanto accaduto tra San Filippo Neri ed Atletico Argentina abbiamo già scritto sulle nostre pagine, con la sospensione dopo pochi minuti della ripresa per un infortunio dichiarato dall’arbitro, quando i locali conducevano per 2 a 0 grazie alle reti di Santanelli e Basso.

Fermo per riposo il Borgio Verezzi, la giornata si era aperta sabato sera, con la sfida al Ruffinengo tra le due squadre “B”. Il Taggia ha avuto la meglio sul Legino per 3 a 1, con reti di Codeglia, Dervishi e Surace dal dischetto. Per i verdeblù allenati da Marco Durando gol di Amato nel finale di gara.

Sconfitta casalinga per la Villanovese, battuta per 2 a 0 dalla Virtus Sanremo. La squadra ospite, che compete per le posizione di vertice, è andata a segno nel secondo tempo con Saidiqi e Capozucca su rigore.

Il primato è saldamente nelle mani della Carlin’s Boys, che tenta già la fuga. I matuziani hanno travolto per 5 a 0 il Riva Ligure con le doppiette di Alessio Campagnani e Marco Campagnani ed un gol di Torres Forgione.