Savona, una serata in ricordo di Pertini e Peluzzi in compagnia dell’associazione Aiolfi

Savona. Una serata in ricordo di Sandro Pertini e Eso Peluzzi. È stata organizzata dall’associazione Aiolfi, in collaborazione con il Comune, e andrà in scena sabato 17 novembre, alle 15,30, nella sala consiliare del Comune di Savona (corso Italia).

“Eso Peluzzi e Sandro Pertini: due cittadini onorari di Savona che hanno scritto per i savonesi pagine significative della storia della Città”, il titolo del convegno, nell’ambito del quale non mancherà una “conversazione” di Silvia Bottaro edi Giuseppe Milazzo.

“Sarà un’incontro speciale per scoprire insieme il profondo legame di Peluzzi e di Pertini con la città di Savona”, hanno dichiarato dall’associazione Aiolfi. Per informazioni: telefono, 335.6762773; web, http://aiolficultura.blogspot.it/.