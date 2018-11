Savona. Un weekend di promozione del Subbuteo: il Savona Subbuteo club ha presentato le proprie attività negli spazi comuni dell’Ipercoop Il Gabbiano di Savona, con una due giorni di attività.

Il Subbuteo, che simula le partite calcistiche sul tavolo verde da gioco, si è fortemente espanso in Italia negli anni ’70 e ’80, per poi entrare in una crisi da cui è riemerso in tempi recenti. Disciplina complessa e complicata, giocare richiede mesi e anni di preparazione, il Subbuteo è anche un affare per collezionisti, con squadre e miniature a mano che raggiungono valori a tre cifre. A Savona il club locale è attivo da quattro anni e sta raccogliendo successi crescenti anche in campo nazionale, come raccontano i recenti tornei

A raccontare e testimoniare la passione per il Subbuteo nella prima domenica di novembre c’erano Domenico Tassone, Marcello Manfredi ed Enrico Demutti. “Difficile oggi appassionare i giovani, così presi dai videogiochi – spiega Demutti – ma il Subbuteo, che è un gioco difficile, è anche una grande sfida”.

La campagna acquisti è così aperta, come le attività sociali del club, che da sempre è a caccia di giovani e meno giovani appassionati di calcio e Subbuteo. Le attività del club si svolgono presso il Circo Artisi in salita San Giacomo, a Savona: l’appuntamento è per il lunedì sera, dalle 21.00 in avanti.