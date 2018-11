Savona, Simona Saccone nominata commissario di Assocasa

Savona. Assocasa il sindacato che si occupa delle problematiche inerenti alle abitazioni ha commissariato la provincia di Savona per irregolarità e nominato commissario Simona Saccone, consigliere comunale del gruppo misto a Savona e già responsabile delle politiche sociali del sindacato Ugl per la Liguria.

“Onorata della nomina, da tempo mi occupavo con Assocasa a Genova e Ugl delle problematiche di sfratti, morosità e rapporti con gli enti preposti” afferma.

“Seppur due sindacati distinti e divisi, Ugl e Assocasa hanno spesso collaborato sul territorio per tutelare cittadini e lavoratori. In questo caso il mio lavoro da commissario farà in modo di ristrutturare Assocasa sul territorio e dargli unanuova organizzazzione”.

“Questi sindacati sono nati proprio per rispondere alle esigenze dei cittadini, per non lasciarli da soli davanti ai problemi quotidiani e alla burocrazia: in questo modo si può dare servizi al citradino a 360 gradi” conclude Saccone.