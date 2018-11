Savona Rugby: Under 14 unica in campo e vincente

Savona. Domenica avara di incontri per il settore giovanile del Savona Rugby, che ha visto in campo la sola Under 14, opposta alla compagine dei Salesiani Vallecrosia.

Il risultato finale, 61 a 5, è eclatante ma non deve indurre ad interpretazioni errate: l’incontro è stato sicuramente gestito, impostato e sovrastato dal Savona ma a queste età basta veramente poco per creare differenze notevoli. In particolare il Savona ha mandato in campo elementi che giocano insieme da anni, usciti dal Minirugby di Ulisse Becher, e si sono trovati ad affrontare una squadra dall’enorme entusiasmo ma giovane, giovanissima al punto che alcuni elementi vedevano la palla ovale da poche settimane.

In queste condizioni il risultato è acquisito. Altro è il gioco, dove i biancorossi hanno cercato di agire come squadra e non come singoli di talento, fatto questo importantissimo per creare un nucleo omogeneo. Questo è l’obiettivo impostato dai tecnici ed i progressi si vedono ad ogni incontro. Eccezionale, nell’altro campo, l’entusiasmo e la perseveranza di gioco pur nel passivo in continuo aumento.

Prossimo incontro al Carlini di Genova, sabato 10 alle ore 15 opposti al Cus Genova “B”, ulteriore gradino per una squadra in crescita.

Sono scesi in campo Avondoglio, Francioso, Bertolotto, Rossi, Devasini, Boraschi, Galuppo, Ciorra, Zambrano, Marchetto, Gibellini, Bruzzone, Buzali. Vannoni, Scaramuzzino, Biggio, Casa, Inzaina, Valenna. Allenatori: Riccardo Ermellino e Stefania Barisone.

Le marcature: due mete Bertolotto, Boraschi; una meta Ciorra, Avondoglio, Francioso, Galuppo, Scaramuzzino, Rossi e Zambrano; tre trasformazioni di Boraschi.

Under 14 fase preliminare (6ª giornata)

R.C. Spezia – Cffs Cogoleto 17-47

Savona Rugby – Salesiani Vallecrosia 61-5