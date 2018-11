Savona. Domenica 11 novembre, per la quinta ed ultima giornata di andata, per il Savona arriva il momento della trasferta a Moncalieri, con calcio d’inizio alle ore 14,30.

Il club piemontese è nato nel 2007 per dare spazio a ragazzi di un istituto superiore; adesso schiera in campo tutte le compagini, dalla seniores in Serie C1 alla Under 6, un risultato notevole in così poco tempo.

Non ci sono precedenti di incontri fra Moncalieri e Savona ed anche questo è di per sé un elemento di grande curiosità. In campionato i piemontesi non hanno ancora avuto il piacere di una vittoria; nei precedenti incontri sono stati sconfitti, sia in casa che in trasferta, con differenziali intorno ai 20-25 punti. Ogni incontro ha storia a sé ma, ragionando sui numeri, si intuisce una compagine generosa, in sviluppo e fondamentalmente giovane di età ed esperienza.

In casa Savona ancora pochi allenamenti per le condizioni atmosferiche; il pareggio a denti stretti ottenuto col Cus Genova “B” ha dato da lavorare sia per quanto visto in campo nel gioco sia per quanto attiene alla disciplina, con troppi falli concessi all’avversario.

Sul piano del gioco si nota un crescendo di compattezza, uno stare in campo dove ad ogni incontro viene aggiunto un tassello verso la confidenza di reparto e di squadra. Migliorata la mischia nelle fasi statiche, migliorato il gioco aperto e una certa confidenza maggiore nel bloccare l’avversario. Il prossimo passo per guadagnare autorevolezza sarà aggiustare le scelte tattiche (passo o vado) e definire un po’ meglio il gioco al piede.

Fino ad oggi, e la classifica lo dice nel momentaneo primato, il lavoro di Costantino, head coach, Luvarà, allenatore degli avanti, e Vallarino, allenatore dei trequarti, è stato corretto nelle scelte, assimilato dalla squadra e reso utile nei risultati.

Per il settore giovanile è in programma la sola partita dell’Under 14, impegnata al Carlini di Genova, domenica ale ore 15, con i pari età del Cus Genova “B”.

Il minirugby sarà impegnato sempre domenica a Cogoleto, dalle ore 10,30, per un raduno Under 6, Under 8 e Under 10 con Cogoleto, Pro Recco, Tigullio, Reds, Imperia, Sanremo, Salesiani Vallecrosia, Busalla e Amatori Genova mentre per l’Under 12 il focus regionale sarà alla Fontanassa che a partire dalle 10 ospiterà Cogoleto, Amatori Genova, Busalla, Sanremo e Salesiani Vallecrosia.