Savona. Proseguono i campionati giovanili; Under 16 e Under 14, sono state le sole a giocare nello scorso fine settimana per il Savona Rugby.

Con terreni allagati, il gioco è stato dominato dalle individualità con fisico strutturato, in abbondanza in campo avverso.

Nel campionato Under 16 la FTGI Rugby Ligues (nelle foto) non riesce a contendere la vittoria ad un buono ed ordinato Chieri, perdendo per 14 a 26. L’incontro è stato giocato a Cogoleto, altro campo della franchigia, e lo stato del manto non ha certo favorito il bel gioco.

Nell’arco del match si è fatto quello che si è potuto ed in queste condizioni prevale il gioco individuale piuttosto che il collettivo. Un incontro piacevole che ha confermato la crescita della formazione, in attesa di potersi esprimere al meglio.

Sono scesi in campo Giusto, Micheli (Gadaleta), Carella, Mehrori, Fiocchi, Cena, Fossati (De Astis), Nani, G. Scaletta, Giuliano (Perletto), Aversa, La Forgia, Raviola, Benzi (Allia), Macciò. Marcature: due mete Giusto e Fiocchi; due trasformazioni Mehrori.

Under 16 territoriale girone 1 (3ª giornata)

Cus Torino – Moncalieri 24-20

Volvera – Monferrato 0-62

FTGI Rugby Ligues “2” – Chieri 14-25

Classifica: Cus Torino, Monferrato 15, Moncalieri 10, FTGI Rugby Ligues “2”, Chieri 5, Volvera 0.

Incontro proibitivo per l’Under 14 del Savona, che affronta una Union Riviera dai fisici possenti, in grado di fare da subito la differenza con tre/quattro giocatori sempre in meta. Nulla da dire: a questa età uno sviluppo fisico notevole determina senza possibilità di appello il risultato. Il Savona ha giocato per la sua parte, riuscendo a realizzare tre mete con gioco di gruppo e schemi; aspettiamo il ritorno per vedere se i progressi biancorossi riusciranno a bloccare con i placcaggi questi giocatori “king size”.

Sono scesi in campo Avondoglio, Bertolotto, Biggio, Bruzzone, Buzali, Ciorra, Francioso, Garzoglio, Gibellini, Galuppo, Rossi, Scaramuzzino, Valenza, Vannoni, Zambrano, Boraschi. Marcature: mete di Garzoglio, Ciorra e Scaramuzzino; una trasformazione Boraschi.

Under 14 fase preliminare (5ª giornata)

Cus Genova “2” – Amatori Genova 19-0

Pro Recco – Amatori Genova 33-0

Cus Genova “2” – Pro Recco 42-0

Union Riviera – Savona 63-17