Savona. Anche nell’ultimo fine settimana l’unica compagine giovanile del Savona Rugby a scendere in campo è stata l’Under 14, in trasferta al Carlini di Genova opposta al Cus Genova “B”.

Il verdetto del terreno di gioco è stato alquanto impietoso ed il risultato finale registra un 85 a 0 per i genovesi. D’altronde il test era con i primi della classe che, per non correre rischi, hanno comunque messo in campo una formazione con giocatori misti delle compagini A e B.

In campo è accaduto, a parti scambiate, quanto successo la settimana prima con i Salesiani Vallecrosia; una netta disparità fisica ed una conoscenza più assimilata di rugby ed il risultato è subito fatto.

Va detto che in una simile occasione quello che si deve fare è imparare a perdere; lo sport, ed il rugby in particolare, serve anche a questo: se l’avversario è meglio di te vincerà, l’importante è aver fatto il possibile e non abbattersi, visto che ogni domenica le cose cambiano.

L’occasione è alle porte, dato che è in programma, sabato 17 novembre alla Fontanassa, alle ore 15, l’incontro con il Cogoleto.

Nel prossimo fine settimana saranno in campo tutte le squadre del Savona.

Sempre sabato l’Under 16 sarà in trasferta a Moncalieri, sotto la bandiera della FTGI Rugby Ligues “2”. Il Moncalieri è una società nata dalle giovanili per arrivare alla senior in C1, quindi il suo settore giovanile è da sempre un vivaio con squadre di carattere. Vedremo dopo la sosta se la Rugby Ligues sarà tonica e pronta a ripresentare il buon livello di gioco raggiunto.

Per l’Under 18 è previsto lo scontro al vertice con l’Union Riviera, al campo Valle di Imperia alle ore 12,30 di domenica 18 novembre, prologo dell’analoga sfida per le squadre seniores in Serie C1. In un girone corto la FTGI Rugby Ligues, a forte trazione savonese, incontra quindi un avversario storico, già battuto nell’incontro di andata; il mandato è quello di ottenere il punteggio pieno, che vale il primato nel girone. Al momento infatti la Rugby Ligues deve recuperare l’incontro con l’Amatori Genova ed è seconda: con la vittoria tornerebbe al comando. Resta il fatto che gli incontri fra Savona ed Imperia, a tutte le latitudini d’età, costituiscono un gran spettacolo per impegno ed agonismo.