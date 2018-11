Savona, piano asfalti: al via i primi interventi da 100 mila euro

Savona. E’ stato presentato questa mattina dall’assessore Pietro Santi il piano di manutenzione delle strade della città della Torretta con il via al primo lotto di interventi previsti per le asfaltature cittadine. “Abbiamo dato la priorità alle strade maggiormente dissestate” sottolinea lo stesso assessore savonese.

In tutto 100 mila euro le risorse messe a bilancio da Palazzo Sisto per questo primo step di nuovi asfalti.

Ecco le vie interessate dal primo lotto di lavori: via Battisti, via Vegerio, via Sauro, Corso Mazzini, via Gramsci, via Chiappino, via Alessandria e via Guala, infine intervento anche sul tratto della strada di scorrimento tra Savona e Vado Ligure.

“Abbiamo cercato di realizzare un piano omogeneo, con l’obiettivo di intervenire con urgenze nelle zone del centro cittadino ma anche nelle aree più periferiche” conclude l’assessore Santi.

I lavori inizieranno nel centro cittadino già martedì prossimo.