Savona: dal tetto cadono pezzi di ardesia, chiusa via Pia

Savona. Il tratto terminale di via Pia che sfocia in via Paleocapa è stato momentaneamente chiuso a causa della caduta di alcuni pezzi di ardesia da un palazzo.

Sul posto si trovano la polizia municipale e i vigili del fuoco, che stanno provvedendo a mettere in sicurezza l’area.

Fortunatamente i frammenti di ardesia caduti al suolo non hanno colpito nessun passante, e non si registrano feriti né ulteriori danni.