Savona, auto capottata sulla provinciale del Cadibona

Savona. Incidente nella mattinata di oggi, intorno alle 12, sulla strada provinciale del Cadibona, all’altezza del chilometro 145, dove un’auto si è capottata.

Fortunatamente nell’incidente nessuno è rimasto ferito in maniera grave: una persona è stata portata in codice giallo all’ospedale San Paolo per le cure e gli accertamenti del caso.

Sulla strada del Cadibona si sono registrati rallentamenti.