San Martino ad Albenga, Ciangherotti (Fi): “Eventi sovrapposti. Ennesima brutta figura della maggioranza”

Albenga. “Ben venga l’evento dedicato a San Martino, ma non con modalità organizzative pessime, come in questo caso”. SI potrebbe riassumere così il pensiero del consigliere di Forza Italia Eraldo Ciangherotti in relazione alla quattro giorni dedicata a San Martino, che ha preso il via all’ombra delle torri ingaune.

“Sono contento, – ha esordito l’amministratore forzista, – che Albenga sia stata inserita nel Progetto NewPilgrimAge, progetto europeo che vuole valorizzare, a livello culturale, storico e turistico, il percorso di San Martino, pellegrino legato ad Albenga e all’Isola Gallinara. Da oggi, 8 novembre, a domenica 11, San Martino, appunto, ci saranno mostre, convegni, incontri e presentazione di progetti per promuovere il percorso”.

“Tutto bene? No, per niente. Al di là dei tanti errori sulla locandina, tipo Circolo filatelico San Giorgio e non Circolo fotografico San Giorgio, stupisce che il Comune di Albenga, che organizza l’evento assieme alla Fondazione Oddi e alla Diocesi, abbia organizzato per il 10 e 11 novembre un secondo evento legato a San Martino, una degustazioni di vini, panissa e pan fritto nel centro storico”.

“Mi chiedo se non fosse stato il caso di organizzare una sola manifestazione, per unire e valorizzare culturalmente la figura di San Martino, ma anche le eccellenze autunnali di Albenga. Mi chiedo se l’assessore al Turismo e alla Cultura Passino parli con se stesso, o se invece è talmente impreparato da non capire che le due manifestazioni dovevano avere un unico mantello che le unisse e non dividerle come il mantello di San Martino”.

“Di certo il prossimo anno, quando sarà il centrodestra a governare, San Martino sarà celebrato in maniera adeguata e senza dilettanti allo sbaraglio, ha concluso Ciangherotti.