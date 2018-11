Salone Orientamenti, oltre 50 mila presenze in due giorni

Regione. Ammontano complessivamente a 29 mila le presenze registrate oggi al Salone Orientamenti. Si conferma il trend in crescita rispetto all’anno scorso: si sfiora il 30 per cento in più di presenze. Sul totale dei partecipanti di oggi 8 mila sono i ragazzi appartenenti alle scuole elementari e medie, 15 mila gli studenti delle scuole superiori, 4 mila i docenti, formatori e educatori e 2 mila i giovani in cerca di lavoro. In soli due giorni si è superato il tetto delle 50 mila presenze.

I ragazzi si sono suddivisi tra stand, incontri, testimonial. Tutto esaurito alla biblioteca De Amicis questa mattina per la lezione del regista-attore Gabriele Lavia e al pomeriggio per l’incontro con il capitano coraggioso” Neil Palomba, amministratore delegato di Costa Crociere. Stimolante in mattinata la “lezione” di Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria: dal dialogo con Regione, con gli studenti e dalla necessità di trovare giovani con formazione tecnica da occupare è arrivata la proposta del presidente di lanciare proprio qui in Liguria, capofila a livello nazionale, il progetto “Adotta un istituto tecnico”.

“Si tratta di un’importante risposta concreta che nasce qui a Orientamenti – spiega l’assessore regionale alla Formazione Ilaria Cavo – Lo porteremo avanti insieme a Confindustria Genova e Liguria, in un dialogo costante, come pratica virtuosa per colmare il gap tra le esigenze della manifattura e delle aziende italiane e le scelte formative dei ragazzi. Anche questo è un modo per far passare il concetto che non esistono scuole di serie a e di serie e che la formazione tecnica può essere un’importanze chance”.

Aprirà la Notte dei talenti Enrico Bertolino. Verranno premiati alle 20 i vincitori del concorso nazionale “Genova nel cuore” che si svolgerà nell’ambito della Notte dei talenti alla Sala Maestrale e ha visto la partecipazione di oltre 1.400 elaborati presentati da tutta Italia. Sarà Enrico Bertolino, insieme al presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e all’assessore regionale alla Formazione Ilaria Cavo a consegnare i premi.

Quattro le scuole che riceveranno oggi un premio speciale: l’Istituto Bergese, la Scuola per l’infanzia “Passo D’Oro” Ionadi a Vibo Valentia per il video realizzato con i bambini, la Scuola Primaria di Voltri (video), la Scuola secondaria di primo grado Giovanni Verga di Siracusa (canzone) e il Liceo artistico Galvani – Cordenon di Pordenone (disegni e plastico) a cui si aggiungeranno le otto menzioni: all’Istituto comprensivo di Arcola-Ameglia, all’Istituto Pangero-Dolina di Trieste, l’Istituto comprensivo Avegno a Camogli, l’Istituto comprensivo Castiglione Carunchio in provincia di Chieti, l’Istituto comprensivo Santi – Calì Linguaglossa a Catania, l’Istituto comprensivo Rivarolo a Genova, la scuola Cosmo Guastella-Misilmeri, l’Istituto Da Penne – Dei Fiori a Pescara e l’Istituto Duchessa di Galliera di Genova. Premio speciale a Elena Rivolta dell’Istituto Bergese di Genova per il video prodotto.

Saranno presenti alla serata le scuole colpite dalla tragedia, in particolare la scuola di Samuele a Campomorone e quelle di Certosa e Sampierdarena con il maggior numero di sfollati, anche loro riceveranno un riconoscimento.

Molti gli apputamenti di domani. Alle 9.30 (Sala Grecale) verrà consegnato il premio Scuola digitale regionale alle scuole che si sono contraddistinte per la digitalizzazione della didattica. Alle 10 (Sala Scirocco) Convegno “Digitale e Nuove tecnologie: il futuro del mercato del lavoro”, con il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti. Alle 11, nell’ambito dell’incontro “Ragazzi in azienda”, organizzato da Confindustria e Alfa, il presidente di Confindustria Genova Giovanni Mondini incontrerà gli studenti. Alle 11.30 Andrea Gangale, Head of Product Development and Guest Experience di MSC, presso l’auditorium Galata, incontrerà gli studenti, confrontandosi sulle professioni del mare. Alle 12 (sala Scirocco) Premiazione del concorso nazionale Progetti digitali IEFP. Alle 14.30 Morgan visiterà il Salone Orientamenti con l’assessore Ilaria Cavo a partire dall’ingresso del padiglione 10, successivamente incontrerà gli studenti alla Sala Maestrale. Alle 16 il vice ministro alle infrastrutture Edoardo Rixi visiterà il Salone.