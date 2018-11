Savona. Alla quarta giornata del girone di andata arriva il turno di un incontro di cartello, un inedito derby fra Savona Rugby e Cus Genova squadra “B”, in programma alla Fontanassa con calcio d’inizio alle ore 14,30.

La prima squadra del Cus Genova milita in Serie A e lo scorso anno fino all’ultimo ha lottato per salire in Top12, battuta sul filo di lana dal Valsugana Padova; per supportare un team a così alto livello a Genova due anni fa è stata creata la seconda squadra, velocemente promossa in C1.

Inutile dire che c’è molta curiosità ed attesa per un simile incontro. La scuola di un club avvezzo ad essere la bandiera del rugby in regione non è certo in discussione; la formazione ha già dato prova della sua valenza nei primi due incontri superando agevolmente Moncalieri e Cus Pavia. Non esistono altri precedenti fra le due formazioni e questo aumenta la tensione alla vigilia di un esordio che ci si aspetta altamente spettacolare.

In casa Savona il lavoro è sempre lo stesso: creare automatismi offensivi e fiducia nei placcaggi, per poi costruire strategie più elaborate. Il maltempo patito in settimana ha rarefatto gli allenamenti e questo aggiunge ulteriori incognite ad un match che non può essere più aperto di così ad ogni risultato.

In mattinata, alle ore 11, l’Under 14 del Savona affronterà sempre alla Fontanassa la squadra dei Salesiani Vallecrosia, unico incontro del fine settimana per il settore giovanile.