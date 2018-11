Rugby: primeggia la Liguria Under 18 con due savonesi in campo

Savona. In sosta la Serie A, sono proseguiti gli altri campionati seniores, con onorevoli prestazioni delle formazioni regionali ma, questa mattina al C.P.O. Giulio Onesti dell’Acqua Acetosa di Roma, si è avuto il risultato di maggior prestigio per la Liguria.

L’Under 18 ligure, infatti, ha prevalso alla competizione regionale under, superando i team di Lazio, Sicilia ed Abruzzo. “Un bel torneo, sicuramente da ripetersi, con una Liguria prorompente – afferma Rocco Tedone -, uno dei due coach della giovanile ligure -. Un risultato che ovviamente ci conforta in quanto ottenuto con avversari di ottimo livello tecnico, tra l’altro fisicamente più dotati del nostro team. I ragazzi della Liguria hanno meritato di primeggiare e ci sono riusciti divertendosi”.

L’Under 18 è categoria delicata che forma gli atleti per la prima squadra, ed un’affermazione di questo tipo senza dubbio stimolerà ulteriormente questi ragazzi, e questo è confermato anche da Diego Galli, l’altro allenatore del team: “Siamo arrivati a questo torneo quadrangolare con alle spalle un solo allenamento di squadra, e nonostante questo il gruppo si è trovato molto bene in campo, esprimendosi veramente con grande profitto. Hanno giocato tutti molto bene e, a livello di squadra, è stato premiato con il classico chiodo, in pratica il man of the match, premio istituito nel nostro gruppo, l’estremo Mattia Balestracci della Pro Recco”.

L’Under 18 della Liguria ha presentato in campo: Andrea Pisanu e Luca Palumbo (Amatori Genova), Davide Stefano Michelino Rossi, Lorenzo Patrone, Daniel Di Somma, Raphael Battista, Pietro Nicosia, Matteo Costa, Davide Francesco Brice Bep A Dong, Alberto D’Alessio, Mateus Carrozzino ed Andrea Testoni (Cus Genova), Alessandro Ricchebono (Province dell’Ovest), Bladimiri Leandro Armijos Vargas, Mattia Balestracci, Martino Sbarbori ed Edoardo Cartoni (Pro Recco), Francesco Valentia e Cesare Fabbri (R.C. Spezia), Mattia Ravera e Gioele Battaglia (Savona).

Di seguito risultati e classifiche del weekend.

SERIE B GIRONE 1 (V GIORNATA)

I Centurioni Lumezzane – Amatori Genova 47/0

Amatori Capoterra – Probiotical Novara (posticipata a sabato 24 novembre)

Tutto Cialde Lecco – Everest Piacenza 22/23

Monferrato – Varese 36/19

Bergamo – Nordival Rovato 11/33

Amatori&Union Milano – Sertori Sondrio 24/17

CLASSIFICA: Monferrato punti 25, Rovato 22, Piacenza 21, Centurioni Lumezzane (*) 19, Capoterra 14 (**), Lecco 12, Bergamo 10, Varese e Amatori&Union Milano 6, Sondrio 5, Novara (*) 2, Amatori Genova 0.

(*) = partite in meno da recuperare.

SERIE C/1 GIRONE D POULE 2 (V GIORNATA)

Moncalieri – Savona 0/30

CUS Genova/B – CUS Torino/B 22/5

Union Riviera – CUS Pavia 11/29

CLASSIFICA: Savona punti 21, CUS Genova/B (*) 17, CUS Pavia 15, Union Riviera (*) 6, Moncalieri 0, CUS Torino/B -3.

(*) = una partita da recuperare.

SERIE C/2 GIRONE 2 LIGURIA/PIEMONTE (V GIORNATA)

Lions Tortona – CFFS Cogoleto (n/d)

Monferrato/B – CUS PO 10/0

Pro Recco/B – Golfo dei Poeti LaSpezia 10/3

R.C. Spezia in sosta programmata.

CLASSIFICA: R.C. Spezia (*) e Golfo dei Poeti Spezia 15, Monferrato/B 6, Tortona 4, CUS PO e Recco/B 1, Cffs Cogoleto (*) – 16.

(*) = una partita in meno e in attesa decisioni G.S.

UNDER 14 PRIMA FASE (VII GIORNATA)

CUS Genova/2 – Savona 85/0

CUS Genova/1 – Amatori Genova 0/33

CUS Genova/1 – Province dell’Ovest 0/58

Amatori Genova – Province dell’Ovest 5/14

TORNEO QUADRANGOLARE UNDER 18

Roma – C.P.O. Giulio Onesti

Liguria – Lazio 19/0

Liguria – Sicilia 5/0

Liguria – Abruzzo 19/12

TORNEO FEMMINILE GIOVANILE

Campo Marco Calcagno Cogoleto

UNDER 18: Biella – CUS Torino 12/36, CUS Torino – Province dell’Ovest 83/19, Province dell’Ovest – Biella 14/89.

UNDER 16: San Mauro – Rivoli 7/74, Cogoleto – Salesiani Vallecrosia 32/7, Rivoli – Salesiani Vallecrosia 14/0, San Mauro – Salesiani Vallecrosia 7/38, Rivoli – Cogoleto 12/17, San Mauro – Cogoleto 12/54.

Nella foto: Rocco Tedone e Diego Galli, allenatori della Liguria Under 18.