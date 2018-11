Savona. Il Savona archivia la prima metà campionato senza sconfitte e mantiene la testa della classifica, grazie alla vittoria in trasferta sul Moncalieri per 30 a 0.

L’incontro è stato influenzato pesantemente dallo stato del terreno di gioco, al limite della praticabilità; in queste condizioni gli schemi si assottigliano e le possibilità di marcatura vanno inventate sul momento.

Nonostante questo il Savona si è posizionato costantemente nella metà campo piemontese, attaccando con costanza e cercando di giocare un rugby ordinato. Il Moncalieri da parte sua ha impostato una partita difensiva e in questo le condizioni generali l’hanno un po’ favorito; la tattica è stata praticare un gioco fisico sulle fasi statiche e sui punti d’incontro, poi lasciare spazio ai singoli.

Ne è scaturito un incontro combattuto, a volte aspro, ma decisamente connotato nella superiorità del Savona, in grado nonostante tutto di dare senso e costanza negli attacchi. Partendo da una strategia minimale, portarsi sempre nella metà campo avversaria col gioco al piede ha poi messo in campo un tentativo di gioco, ostacolato dalle molte imprecisioni tecniche, più che giustificate viste le condizioni. Nel primo tempo marcature tutte con i trequarti, nella ripresa in evidenza la mischia, per un equilibrio interno ottimale.

Buone anche le fasi statiche biancorosse, mischie e touches, dove forse si sono consumati i confronti più interessanti della partita; quest’anno il reparto soffre meno delle ultime due stagioni, segno che gli allenamenti specifici riescono a compensare almeno in parte la carenza di giocatori dedicati in ruoli predefiniti.

Si chiude quindi l’andata della prima fase del campionato, dove viene deciso chi poi giocherà per la promozione o per non retrocedere. In casa Savona si tirano le somme, che sono ampiamente positive: quattro vittorie ed un pareggio, molto lavoro di base svolto, una posizione di vertice (in attesa del recupero tra Cus Genova Cadetta e Union Rugby Riviera) che tiene alto spirito di gruppo e determinazione.

Il tabellino:

Moncalieri Rugby – Savona Rugby 0-20 (p.t. 0-15) (punti 0-5)

Moncalieri Rugby: Monticone, C. Di Carlo (Corbo), Pelassa, Uliana (Vitolo), Crivello (Dirodi), Bosio (Oggero), P. Mileo, R. Mileo, Colò (Traorè), Santillo, Zaccaron (cap.), Murisengo, Accardo (Listone), Arruzza (Diano), Graziano. All. Christian La Rocca

Savona Rugby: F. Serra, Franceri (L. Ermellino, Bernat), Paoletti, Scorzoni, C. Guida, Rossi, A. Serra (R. Ermellino), R. Guida, Ademi, Rando (Pivari), Tripodi (Berta), Urbani (cap.), Maruca (Brignolo), Sheu (Minuto), Baccino. All. Andrea Costantino

Arbitro Giovanni Fulgoni (Milano)

Calciatori: F. Serra (S) 4 su 6

Marcature: p.t. 6° cp Filippo Serra (0-3), 9° m Luca Ermellino (0-8), 39° m Amedeo Serra tr Filippo Serra (0-15); s.t. 2° m Roberto Guida tr Filippo Serra (0-22), 29° m. Bledar (0-27), 34° cp Filippo Serra (0-30).