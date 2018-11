Borghetto Santo Spirito. Disagi a Borghetto per la rottura di una delle condotte principali dell’acquedotto civico in via Juvarra. E’ successo nella tarda serata di ieri, con la conseguente chiusura della viabilità: l’acqua si è riversata copiosa su tutta la strada.

I tecnici e gli operai di Ponente Acque, coordinati dal direttore Generale Paolo Paganelli, sono immediatamente intervenuti e dopo alcune ore di lavoro, intorno alle 2.00 del mattino, sono riusciti a riparare la perdita, ripristinando così la condotta e riuscendo anche a riportare alla normalità la circolazione stradale.

“La gestione efficiente dell’emergenza ha evitato guai peggiori limitando al minimo i disservizi per l’utenza” afferma il sindaco Giancarlo Canepa.

“Un intervento tempestivo ed efficace che testimonia la professionalità delle squadre tecniche della società Ponente Acque che gestisce il servizio idrico integrato. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti” conclude il primo cittadino di Borghetto.