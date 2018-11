Ronde Val Merula, la sesta edizione si correrà il 10 febbraio

Andora. Domenico Salati è il nuovo presidente della Sportinfinity, società organizzatrice del Rally Ronde Val Merula. Il rinnovo delle cariche è avvenuto in occasione di una riunione del direttivo che si è tenuta nei giorni scorsi ad Andora presso il Birò Cafè & Bistrot.

Salati raccoglie il testimone alla guida della società da Enrico Meini, con un passaggio di consegne nello spirito di continuità del lavoro svolto fino ad oggi. Nella stessa riunione sono stati nominati vicepresidente Francesco Velizzone, segretario Cristian Raso e tesoriere Gerolamo Vigo.

Del direttivo, oltre ovviamente all’ex presidente Enrico Meini, fanno parte anche i consiglieri Stefano Bregolin e Claudio “Ambrogio” Elena che hanno ricevuto la delega per allestimento percorso e gruppo lavoro, Flavio Suria ed Emanuel Voltolin che si occuperanno di tesseramento e sponsor. Importante poi la collaborazione con Franco Peirano.

Intanto è stata confermata la data della sesta edizione che, sempre con la formula della Ronde, si terrà domenica 10 febbraio 2019, anticipata di qualche giorno, rispetto alla data degli scorsi anni, per la concomitanza di altre manifestazioni sportive in zona.

La macchina organizzativa è già al lavoro per predisporre un manifestazione sportiva di livello, ormai divenuta un punto di riferimento di inizio stagione per gli equipaggi e per gli stessi appassionati di rally. Andora sarà sempre sede di partenza ed arrivo e direzione gara.

Per seguire gli aggiornamenti è possibile consultare il sito ufficiale www.sportinfinity.it, la pagina Facebook (Rally Ronde Val Merula) e il profilo Twitter (@rallyvalmerula).