Roccavignale e Cengio in lutto, è scomparsa l’artista Nella Marazzo

Roccavignale-Cengio. Il mondo dell’arte e della solidarietà valbormidese in lutto piange la scomparsa di Nella Marazzo, vedova Peuto, deceduta all’età di 72 anni.

Visse per molti anni a Roccavignale, e fu attiva artisticamente nel celeberrimo Presepe Vivente con le sue creazioni pirografiche, di decoupage, ceramica e pittura su tela. Inoltre, fu molto presente nelle mostre artistiche a cavallo fra la Liguria e il Piemonte, collaborando con varie associazioni culturali, d’istinto poliedrico e prodiga anche nell’insegnamento delle tecniche acquisite sia a ragazzi che ad adulti, ricca di inventiva e generosità per le iniziative senza fine di lucro.

Collaborò, poi, per molti anni con l’associazione Carteiv (nel 2005 le sue creazioni in terracotta furono pubblicate in una calendario Carteiv) e amici e conoscenti la ricordano come una persona “sempre sorridente e positiva”. La vita, però, purtroppo l’ha allontanata prematuramente dalle sue più belle doti artistiche, per dedicarsi ai problemi di salute dei suoi cari e di se stessa.

I funerali sono stati celebrati questa mattina, nella chiesa di San Nicolò di Rocchetta di Cengio, paese amato nel quale l’artista risiedeva soprattutto ultimamente, con la sorella Irma.