Rialto, biker cade e riporta ferite ed escoriazioni: trasportato in ospedale 

Rialto. Incidente per un biker sulle alture di Rialto, nell’entroterra finalese, questo pomeriggio, intorno alle 14. Impegnato in un’escursione in sella alla sua mountain bike, per cause ancora da accertare, l’uomo ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è caduto rovinosamente a terra.

Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento dei militi delle croce bianca di Calice Ligure. In seguito all’impatto, il biker ha riportato escoriazioni e qualche ferita ma, fortunatamente, nessun trauma importante.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, l’uomo è stato caricato in ambulanza e trasportato, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.