Regione Liguria, approvata in commissione proposta di legge sul “baratto amministrativo”

Regione. “Oggi la prima e terza commissione consiliare, in seduta congiunta, hanno approvato all’unanimità la mia proposta di legge regionale sul cosiddetto ‘Baratto amministrativo’ che diventa una concreta realtà anche in Liguria”. Lo annuncia Giovanni De Paoli, consigliere regionale Lega Nord Liguria.

“Si tratta di un importante strumento per aiutare i liguri e il territorio, in base al quale i Comuni avranno il potere di definire i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi di manutenzione e di recupero contenuti in appositi progetti presentati da cittadini singoli o associati.

In relazione agli interventi eseguiti, i Comuni potranno quindi deliberare riduzioni o esenzioni (per un periodo limitato e definito) riferite a specifici tributi. La proposta approvata oggi, tra l’altro, costituisce anche una soluzione alla difficoltà economica di reperire fondi per la manutenzione stessa”.

“Nello specifico, verrà costituito l’albo regionale dei Comuni aderenti al ‘Baratto amministrativo’ e il Comune aderente avrà una piccola serie di obblighi. Dalla redazione formale del progetto lavorativo per il contribuente interessato e di quello relativo allo scomputo delle imposte, al controllo del regolare svolgimento del lavoro, all’individuazione dei luoghi e delle mansioni di intervento sul territorio di competenza, al rispetto della relativa normativa lavoristica”.