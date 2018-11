Genova. L’Iren Genova Quinto, neopromossa dopo una stagione straordinaria in Serie A2, si era resa protagonista di un eccellente avvio di campionato, con tre vittorie ed una sola sconfitta.

La Rari Nantes Savona, dal canto suo, non aveva sfigurato, ma aveva portato a casa un solo successo, complice un calendario molto difficile.

Oggi il derby ligure ha premiato la squadra che era peggio piazzata in classifica, quella savonese appunto. La Rari Nantes ha offerto una gran prova, sbloccando il risultato per prima e conducendo per tutto l’incontro, toccando anche le 4 reti di vantaggio.

Le parate dell’esperto Soro, rientrato dopo due turni di assenza, hanno dato sicurezza a tutta la formazione che ha offerto un’eccezionale prova di squadra, resistendo al tentativo di ritorno dei locali. Memorabile la prestazione difensiva: su 15 opportunità con l’uomo in più, il Quinto non ha mai segnato.

Prima dell’incontro viene osservato un minuto di silenzio in memoria di Marco Paganuzzi, al termine del quale il numeroso pubblico presente ad Albaro, circa settecento spettatori, si alza tutto in piedi ad applaudire.

Il risultato non si sblocca per 4’26”, quando è Lorenzo Bianco a portare in vantaggio gli ospiti. A 2′ dalla prima pausa, Milakovic concretizza una superiorità numerica: Savona sul 2 a 0. I locali accorciano con Vavic, ma Colombo finalizza un’altra azione con l’uomo in più e la prima frazione va in archivio sul 3 a 1 per la Rari.

Che i biancorossi guidati da Angelini siano in giornata si comprende ad inizio secondo quarto: buona difesa sull’azione dei locali e poi, sul cambio di fronte, Vuskovic va a bersaglio per il 4 a 1. Ancora Savona: a 2’50” Ettore Novara colpisce in superiorità: più 4.

Il Quinto si sblocca a 6’43” dal cambio vasca con un rigore che Lindhout trasforma. Nell’ultimo minuto della seconda frazione c’è ancora tempo per un gol per parte: Corio ed Amelio iscrivono il loro nome nel tabellino dei marcatori, portando il risultato sul 3-6.

Nella seconda metà di gara la squadra genovese prova a rifarsi sotto e beneficia di un altro cinque metri che Lindhout non fallisce. La Rari, però, non perde colpi e torna sul più 3 con Corio, bravo a finalizzare in rete una superiorità.

Gli animi si scaldano; vengono espulsi Boero tra i locali, Colombo e l’allenatore Angelini tra gli ospiti. A 4″ dalla fine del terzo tempo Vavic va a segno a uomini pari per il 5-7.

Nel quarto tempo, dopo 2’12”, il Quinto trova la sesta rete con Gavazzi: i genovesi sono sul meno 1. La difesa savonese regge e a 57″ dalla sirena la Rari colpisce con Lorenzo Bianco. Ma non è ancora fatta: il Quinto si getta all’attacco con la forza della disperazione e a 41″ Lindhout mette in rete il pallone del 7 a 8.

La Rari Nantes Savona mantiene i nervi saldi e conduce in porto il successo, il secondo in campionato, grazie al quale si porta in una zona di classifica un poco più tranquilla. Sabato 17 novembre alle ore 18 alla Zanelli è in programma un’altra sfida tutta ligure, con i biancorossi che affronteranno l’abbordabile Bogliasco.

Il tabellino:

Iren Genova Quinto – Rari Nantes Savona 7-8

(Parziali: 1-3, 2-3, 2-1, 2-1)

Iren Genova Quinto: Pellegrini, Paunovic, Vavic 2, Mugnaini, Brambilla, Lindhout 3, Gavazzi 1, Bielik, Boero, Bittarello, Gitto, Amelio 1, Pellerano. All. Gabriele Luccianti

Rari Nantes Savona: Soro, Patchaliev, Boggiano, Vuskovic 1, L. Bianco 2, Corio 2, Piombo, Milakovic 1, Ricci, G. Novara, E. Novara 1, Colombo 1, Missiroli. All. Alberto Angelini

Arbitri: Riccardo D’Antoni (Siracusa) e Bruno Navarra (Roma). Delegato Fin: Enzo Carannante (Torino).

Note. Espulsi nel terzo tempo Boero e Savona per proteste, Colombo per gioco scorretto. Superiorità numeriche: Quinto 0 su 15 più 2 rigori segnati, Savona 4 su 12. Usciti per tre falli: Mugnaini nel quarto tempo.

L’intera partita nel filmato realizzato dallo Sporting Club Quinto: