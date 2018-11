Rallentamenti sulla linea ferroviaria Savona-Genova, Forzano: “Richiedere il raddoppio della linea è pura follia”

Pendolari savonesi inferociti dalla lentezza della linea per Genova! Ne hanno tutte le ragioni! Io ho fatto il pendolare per anni e so bene lo stress che ti assale quando non sai mai quando parti, quando arriverai, e non sai nulla quando il treno si ferma: perché? per quanto?

Ma richiedere il raddoppio della linea Savona Genova è pura follia. Un’opera senza senso per i costi, ma anche per le alternative più economiche, veloci, praticabili. Le cosiddette opere d’arte ( gallerie, ponti ) hanno costi esorbitanti. Il materiale rotabile ( i treni ) molto meno.

L’automazione delle linee può rendere più efficaci le linee stesse. Per i treni, ad esempio, invece delle scelte attuali, treni a due piani lenti, si devono utilizzare treni metropolitani con forte accelerazione e frenatura, nonché porte che rendano molto veloci gli accessi.

Risultato: un minuto e mezzo risparmiato ad ogni stazione che per 14 stazioni fa 21 minuti in meno tra Savona e Genova. Automazione della linea migliorata. Con quale frequenza ci sono treni adesso?

Ebbene, ad esempio, alla stazione dell’aeroporto di Gatwick passa un treno ogni 3 minuti! Una linea della metro di Londra consente il passaggio di un treno ogni minuto e mezzo. È questa la strada! rendere efficienti le “costose” strutture esistenti. Usarle meglio! Si può, si deve! Costa molto meno, e ci vuole anche “poco” tempo per avere risultati!

Comitato Casello Albamare

il Presidente

Paolo Forzano