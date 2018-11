Pugilato: Morgan Toselli conquista l’accesso alla finale regionale

Savona. Si sono svolte sabato 3 novembre a Genova in via Ratto, presso la palestra Élite Club Pegli, le semifinali di pugilato per il campionato regionale Élite Fpi.

La Sport Savona Arti Marziali del maestro Lorenzo Dibari ha schierato il pugile Morgan Toselli, categoria 69 kg, capace di vincere la semifinale ed approdare alla finale che si terrà a Genova, dove affronterà un ottimo pugile di casa della Celano Boxe. Chi vincerà, conquisterà l’accesso alla fase finale nazionale Fpi Élite.

Il maestro Dibari ed il tecnico della società sportiva Riccardo Milani, dichiarano: “Abbiamo preparato la semifinale nel modo tattico per affrontare un pugile forte, a nostro parere il 69 kg più forte della Liguria, e lo abbiamo battuto. Il nostro lavoro ci ha ripagato. Ora stiamo preparando la finale di domenica 11 novembre, dove ci batteremo come leoni con il beniamino di casa della Celano Boxe. Chi vincerà, diventerà campione ligure e avrà il pass per i campionati italiani Élite. Per noi sarebbe un ottimo traguardo”.

Al termine della semifinale Morgan Toselli è stato premiato da Roberto Bracco. “Ci ha confidato che rappresentiamo l’orgoglio del pugilato savonese. Queste parole hanno riempito di soddisfazione per tutto il team, Berardi, Renzoni, Milani, Salvioli, e specialmente il nostro pugile Toselli” conclude Dibari.