Promozione: buona la prima per la Juvenilia Varazze

Varazze. Dopo non aver disputato la prima giornata del campionato di Promozione causa allerta meteo, la Juvenilia Varazze Basket, ieri, martedì 6 novembre, ha fatto il suo esordio nel campionato, tra le mura amiche, cogliendo un’importante vittoria contro la Pallacanestro Vado.

I varazzini scendono in campo con qualche novità nel roster: dal Pgs Auxillium di Genova militante in Serie D, sono infatti approdati il play Robello e il centro Ferretti, unitamente all’importante ritorno dell’ala Iurato, alla promozione in prima squadra di un nutrito numero di giovani promesse classe 2000 ed inoltre il ritorno come capo allenatore di coach Giovanni Pozzo.

La gara contro Vado vede inizialmente i padroni di casa leggermente contratti ed il primo parziale recita il più 4 arancionero.

Nel secondo periodo la Juvenilia spinge maggiormente e riesce a creare un break che di fatto indirizza già la partita sui giusti binari. All’intervallo la squadra locale gestisce un buon vantaggio terminando la prima metà sul 35 a 21.

Nel terzo periodo Varazze non si fa sorprendere anzi continua a macinare punti e buon gioco andando a toccare le 22 lunghezze di vantaggio a fine quarto.

Nell’ultima frazione la partita diventa leggermente più nervosa e questo consente a Vado di recuperare qualche punto accorciando le distanze e terminando la gara con il risultato finale di 67 a 49.

Buona la prova di tutti i giocatori varazzini, bene anche i giovani che hanno saputo dare un apporto decisivo alla gara.

Nemmeno il tempo di gioire per la meritata vittoria perché la Juvenilia sarà già impegnata venerdì 9 novembre nella insidiosa trasferta di Bordighera contro i locali della Rari Nantes.

Di seguito il tabellino degli arancioneri. Juvenilia Varazze: Robello 10, Chiappe 4, Caviglia 7, Iurato 8, Lupi 9, Baglietto 5, Bogni, Erasmo 6, Michero 7, Ghirotto (cap.) 2, Ferretti 4, Burgassi 5. All. Pozzo G.