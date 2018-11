Savona. Oltre alle tre partite già citate sulle nostre pagine, si è disputato un altro recupero del 5° turno: a Savona è finita in parità, 4 a 4, tra Letimbro e Don Bosco Vallecrosia Intemelia. Per i locali tripletta di Alessio Bianco e gol di Rossetti; per gli ospiti doppietta di Caccamo e singole reti di Cristian Bianco e Rotella.

La partita di domenica 18 novembre, valida per l’8° turno, tra Soccer Borghetto e Camporosso, sarà giocata alla ore 17,30 al De Vincenzi di Pietra Ligure.

Sul fronte squalifiche, si annotano cinque giornate di stop a Giuseppe Gallo (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), espulso perché “al 49° del secondo tempo, a seguito dell’espulsione di un proprio compagno di squadra, spingeva e tratteneva per il braccio il direttore di gara, senza provocare conseguenze lesive”.

Manuel Marafioti (Don Bosco Vallecrosia Intemelia) è stato fermato per tre gare in quanto espulso perché “al 49° del secondo tempo, a gioco fermo, colpiva con un pugno la spalla di un giocatore avversario”.

Matteo Leocadia (Borghetto), Andrea Monteanni (Cervo) e Gianluigi Cavassa (Baia Alassio) sono stati fermati per un turno.

Roberto Medori, allenatore del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, è stato squalificato per una gara.

Francesco Carducci, dirigente dell’Aurora Calcio, ed Alessandro Brancatelli, dirigente del Cervo, sono stati inibiti fino al 29 novembre.

Fabrizio Maron, assistente arbitrale dell’Aurora Calcio, è stato squalificato fino al 29 novembre.

La classifica marcatori dopo 7 giornate:

9 reti: Caccamo (Don Bosco Vallecrosia Intemelia)

6 reti: A. Bianco (Letimbro), Carparelli (Soccer Borghetto)

5 reti: C. Bianco (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Cascina (Camporosso)

4 reti: F. Saino (Altarese)

3 reti: Maida, Vejseli (Veloce), P. Mozzone (Aurora Calcio), Tarditi (Soccer Borghetto), Gorlero (Baia Alassio), Vanara (Letimbro)

2 reti: Artiano (Borghetto), Colombino, Fanelli, Barranca (Veloce), Fabbretti (Quiliano & Valleggia), Monteanni (Cervo), Pizzolato (Aurora Calcio), Delfino (Baia Alassio), Serra, Bellissimo (Soccer Borghetto), Calcopietro (Camporosso), Rotella, S. Fiore (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Spinardi, Bayi, Berta (Plodio), Karaboue, Scarfò, Ferrotti (Speranza), Ferrari, Giampà, Tucci (Pontelungo)

1 rete: Jabbi, Piccardi, Sala, Besio, Giacchino (Speranza), Cossu, Bonzo, Rossetti (Letimbro), Lopresti (Soccer Borghetto), D. Giunta, Orlando, Cordì, M. Luci, Zito (Camporosso), Damonte, Recagno, Tiola, Guerra (Veloce), Rovere, Marsio, Brahi (Altarese), Belgacem, R. Avignone, Sparaccio, Tinkiano, Kassim (Cervo), M. Gervasoni, Guardone, Odasso, Garibizzo, Campani (Baia Alassio), Russo, Amato (Plodio), Bova, M. Santelia, Parodo, Simonetti, Balbi (Borghetto), Montalto, Marouf, Ottonello, Buffo, Salinas (Quiliano & Valleggia), Nonnis (Aurora Calcio), Marafioti, Meo, Casellato (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Caneva, Ancona, Andreis (Pontelungo)

Autoreti: 1 Barranca (pro Speranza)