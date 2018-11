Leca di Albenga.

Buon pomeriggio ai nostri lettori di IVG sport.

Oggi siamo scesi in prima categoria per seguire Soccer Borghetto – Veloceche si svolge al Massabó di Leca d’Albenga per impraticabilità del campo Oliva di Borghetto.

La capolista Soccer Borghetto viole continuare la sua corsa verso la possibile promozione , ora la squadra di Mr. Porcella é a quota 11 punti con 3 vittorie, pareggi e 0 sconfitte con 10gol fatti e 5 subiti.

A -3 c’é la Veloce che arriva a Leca per portarsi a casa 3 punti fondamentali che varrebberol’ aggancio proprio alla capolista. la squdra savonese negli ultimi incontri ha ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte peròcon una partita da recuperare contro lo Speranza di settimana scorsa rinviata causa maltempo.

Clima: nuvoloso con possibile pioggia

Campo di gioco: campo in terra in pessime condizioni

Le 2 squadre scenderanno in campo con le seguenti formazioni:

SOCCER BORGHETTO: Tranchida, Insolito, Ristagno, Barone, Testi, Gagliardo, Carparelli, Rizzi, Tarditi, Serra, Rossi

Mr. Burastero avrà a disposizione: Accame, Petacchini, Rizzi, Muscio, Bazzarini, Caputo, Guarisco, Rembado, Bellissimo

VELOCE: Ceroni, Leone, Bruzzone, Murialdo, Cosentino, Pasquino, Damonte, Vejseli, Vario, Maida, Colombino

Mr. Gerundo avrà a disposizione: Ceraolo, Barranca, Lavagna, Famelli, Paggi, Palmiere, Tiola, Guerra

La partita sarà direttavdal Sig. Simone Ferretti della sez. di Genova

L’arbitro fischia l’inizio della partita

2’ partita in fase di studio per entrambe le squadre

3’ azione pericolosa del Soccer con Carparelli che crossa in mezzo per Tarditi che scivola calciando debolmente verso la porta.

7’ partita molto intensa già dai primi minuti

9’ azione della Veloce con Colombino che serve Vario ma azione interrotta per fuori gioco

10’ bella parata di Cerone che sventa un tiro insidioso

11’ ripartenza del Soccer ma l’arbitro fischia fuorigioco sul Carparelli

13’ Gol 1-0 per la Veloce. Calcio di punizione dalla trequarti il pallone arriva a Maida che con uno splendido colpo di testa insacca il pallone alle spalle di Tranchida

17’ sempre 1-0 per la Veloce che in questo momento ha preso possesso del gioco

20’ gioco fermo per problemi ad un giocatore del Soccer

22’ Veloce molto più ggressiva in questo momento

24’ Carparelli serve con uno splendido esterno Serra che davanti a Cerone cerca un tiro a giro ma la palla è netttamente fuori dallo specchio della porta

27’ azione della Veloce ma interrotta per fallo su un giocatore del Soccer

28’ Gol 1-1 palla recuperata al centrocampo subito servita a Carparelli che partito sul filo del fuorigioco si invola verso il portiere e con un tiro preciso e forte segna il pareggio per i biancorossi

30’ gol sbagliato da Tarditi che non é riuscito a deviare un gol praticamente fatto

34’ calcio di punizione di Barone che serve Carparelli peró l’arbitro ferma tutto segnalando fuorigioco

37’ fallo irruente di Rizzi su Colombino che rialzandosi spintona l’autore del fallo lamentadosi del fallo subito. Si accende una rissa subito sedata da Ferretti che ammonisce i due giocatori

40’ partita che si é accesa con falli molto pericolosi

42’ risultato sempre sull’1-1

1 minuto di recupero

46’ fine primo tempo

Ferretti fischia l’inizio della ripresa

1’ le due squadre sono rientrate in campo con uno appiglio molto battagliero

3’ la Veloce attua sempre la trappola del fuorigioco alla perfezione mettendo sempre in fuorigioco Carparelli

6’ azione di Vario che con altruismo riesce a intercettare un pallone che serve subito a Maida che calcia debole sul portiere

8’ ripartenza del Soccer che con due giocatori non é riuscita a concretizzare il vantaggio anche grazie all’uscita tempestiva di Cerone che calcia lungo sui propri compagni

10’ risultato sempre 1-1 peró partita molto combattuta

11’ sostituzione Veloce: esce Murialdo entra Famelli

13’ angolo per la Veloce: il pallone arriva a capitan Cosentino che calcia ma il pallone imbatta sulla difesa avversaria

16’ calcio di punizione di Vajseli ma nulla di fatto

18’ l’arbitro placa gli animi di alcuni giocatori del Soccer

21’ tiro e molla a centrocampo nessuna delle due squadre si vuole scoprire

22’ Gol del vantaggio per la Veloce 1-2. Gol di Famelli che segue l’azione e arriva davanti al portiere e scarica un tiro potende portando in vantaggio i savonesi

26’ sostituzione Soccer: esce Rizzi entra Rembado

28’ sostituzione Veloce: esce Vario entra Barranca

29’ partita tesa e nervosa in questa frazione di gioco

30’ sostituzione Soccer: esce Rossi entra Guarisco

32’ ammonito Rembado per fallo di gioco. Questo gesto accende di nuovo una piccola rissa proprio per il fallo commesso dal giocatore biancorosso ai danni di un giocatore savonese colpito al costato

35’ sostituzione Soccer: esce Barone entra Caputo

10 minuti alla fine della partita il risultato é ancora in bilico perché il Soccer non ci sta a uscire sconfitto

37’ bella rovesciata di Famelli

39’ il Soccer ha ripreso le redini della partita cercando di raggiungere il pareggio

40’ sostituzione Veloce: esce Damonte entra Lavagna

42’ ammonito Cosentino per trattenuta su Carparelli. Punizione di Caputo che mette in mezzo ma nulla di fatto

43’ sostituzione Soccer: esce Insolito entra Muscio

45’ Rigore per la Veloce. Ferretti non ha esitazioni a concedere il calcio di rigore e estrae il rosso diretto verso Ristagno che ha completamente sbagliato l’intervento cauasando un doppio problema alla sua squadra. Sul dischetto si presenta Serra. Parte il tiro e Tranchida intuisce parando il calcio di rigore.

3 minuti di recupero

48’ sostituzione Veloce: esce Colombino entra Palmiere

50’ Fine della partita. Risultato finale 1-2 per gli ospiti

Partita molto tesa infatti molti giocatori erano nervosi perché la posta in gioco era altissima. A spuntarla alla fine sono stati i savonesi che con un botta e risposta hanno piegato una formazione ben organizzata. Ferretti é riuscito a tenere la partita che a un certo punto é diventata ingestibileper il troppo nervosismo. Con questo risultato la Veloce sale a quota 11 punti come i ragazzi di Mr. Porcela

La diretta della partita la potrete seguire sia su IVG sport sia sulla pagina ufficiale di Facebook del Soccer Borghetto.