Savona. Cambio al vertice nel girone A di Prima Categoria. Nell’attesa dei cinque recuperi del quinto turno, il primo dei quali, tra Aurora Calcio e Camporosso, si giocherà questa sera alle ore 20,30, il Don Bosco Vallecrosia Intemelia conquista il primato solitario.

La squadra dell’estremo ponente ligure ha liquidato il Borghetto per 4 a 1, con tripletta di Caccamo e un gol di Casellato. Ai granata resta la soddisfazione di aver intimorito i quotati avversari, passando in vantaggio per primi con Balbi e restando avanti nel punteggio fino al minuto 35.

Prima sconfitta per il Soccer Borghetto, battuto per 2 a 1 sul campo di Leca d’Albenga dall’ambiziosa Veloce. Maida ha portato in vantaggio i savonesi; immediata la replica del solito Carparelli. A metà ripresa Fanelli ha riportato avanti i granata. Nel finale Tranchida ha parato un rigore a Maida, evitando un passivo più pesante. Poco prima della partita l’allenatore del Soccer Borghetto, Rossano Porcella, ha rassegnato le dimissioni causa divergenze interne; dimissioni che sono poi rientrate in settimana: Porcella resta alla guida dei biancorossi.

Lo Speranza, ancora imbattuto, viaggia a gonfie vele. La formazione di mister Ermanno Frumento si è imposta per 3 a 0 in trasferta sull’Altarese. Piccardi e Scarfò nel primo tempo, Karaboue nel secondo hanno realizzato le reti dei rossoverdi. A rendere più dura la partita dei giallorossi c’è stata l’espulsione di Brahi alla mezz’ora, sul punteggio di 0-1.

Quarto pareggio in cinque partite per la Letimbro, che tra le mura amiche ha impattato 2 a 2 con il Cervo. Ospiti in vantaggio allo scadere del primo tempo con Monteanni; nella ripresa i gialloblù ribaltano il risultato con le reti di Vanara e Bianco su rigore. Sul risultato di 1-1 la Letimbro resta in dieci per l’espulsione di Giusto e poco prima del triplice fischio subisce il pari adopera di Avignone dal dischetto.

Prima vittoria per l’Aurora Calcio, grazie alla quale i cairesi balzano in decima posizione. La compagine condotta da Henri Carnesecchi è uscita vincitrice dal Ferrando di Alassio con il risultato di 2 a 1. In avvio di gara la rete di Paolo Mozzone ha fatto capire le intenzioni degli ospiti; alla mezz’ora Gorlero ha ristabilito la parità per la Baia, ma dopo pochi minuti di gioco del secondo tempo l’Aurora ha realizzato con Nonnis il gol che si è poi rivelato decisivo.

Terzo pareggio consecutivo per il Pontelungo di mister Fabio Zanardini. Gli albenganesi hanno strappato un pari dal difficile terreno di Camporosso; Farsoni e Serventi hanno mantenuto inviolate le rispettive porte e ne è scaturito uno 0 a 0.

Dopo due “X”, il Quiliano & Valleggia è tornato ad assaporare la gioia dei 3 punti. L’undici allenato da Enrico Ferraro ha portato a casa 3 punti dalla trasferta di Plodio, battendo per 2 a 1 i biancoblù. Gli ospiti sono andati a segno con Marouf nel primo tempo e Fabbretti su rigore nel secondo; poi i valbormidesi hanno accorciato con Berta, ma si sono dovuti rassegnare alla quarta sconfitta di fila.