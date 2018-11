LIVE: AURORA – CAMPOROSSO 0-1 (13′ Giunta)

Foto 2 di 2



32′ L’Aurora si fa vedere in avanti con Pizzolato che serve sul palo più lontano Mozzone che in scivolata indirizza in porta, ma Farsoni con i piedi si oppone

28′ Primo tempo fin qui povero di emozioni, Camporosso cinico a sfruttare l’unica occasione della partita e a realizzare il vantaggio

25′ Il primo ammonito della partita è Cordì reo di un falloccio su Usai M.

17′ Luci parte dalla trequarti, salta la difesa e in area prova lo scavetto, ma Ferro è attento e devia

13′ GOL CAMPOROSSO! Azione insistita degli imperiesi che trovano la rete del vantaggio con Giunta che di destro nel cuore dell’area imbuca Ferro

3′ Pizzolato crossa sul secondo palo dalla sinistra per Bonifacino che cerca il destro al volo, deviato in angolo

1′ Fischio d’inizio

FORMAZIONI

AURORA: Ferro, Usai M., Garrone, Usai F., Rebella, Gavacciuto, Bonifacino, Horma*, Pesce, Pizzolato, Mozzone. A disp.: Sotomayour, Martini, Ciappellano, Ghiglia, Ferretti, Morando, Pucciano, Dotta. All. Carnesecchi

*Cambio in extremis per mister Carnesecchi che deve rinunciare a Nonnis, fermo per un fastidio muscolare sentito durante il riscaldamento

CAMPOROSSO: Farsoni, Valenti, Cordì, Lettieri, Truisi, Messineo, Giunta, Calcopietro, Zito, Luci. A disp.: Aghemo, Crisafulli, Cento, Lentini, Rucco, Saccà, Cascina, Piantoni, Trevisan. All. Luci

ARBITRO: Sig. Ghiso di Savona

Cairo Montenotte. Buonasera cari lettori di IVGSport.it, oggi alle 20.30 sul sintetico del Cesare Brin andrà in scena il recupero della quinta giornata tra Aurora e Camporosso. I ragazzi di mister Carnesecchi non intendono interrompere la marcia positiva degli ultimi due turni che, dopo un avvio di stagione non dei migliori, hanno portato i primi punti in casa Aurora. Gialloneri che cercano, il primo risultato positivo tra le mura amiche, dove sono sempre stati sconfitti, impresa che sicuramente sarà ardua considerando le doti degli imperiesi ancora imbattuti in trasferta e che stasera in caso di vittoria potrebbero attestarsi la vetta della classifica ora occupata dal Don Bosco Vall. Intimelia.