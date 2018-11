Prima vittoria casalinga del Borghetto sul Baia Alassio

Noli

Buon pomeriggio a tutti i lettori di IVG sport.

Oggi siamo al campo Mazzucco di Noli (Il comunale Oliva di Borghetto é impraticabile in queste settimane causa forti piogge e danni per il mal tempo delle ultime settimane) per seguire la partita Borghetto – Baia Alassio.

La formazione granata allenata da Mr. Carle in questo momento si trova all’ultimo posto con un solo punto, é chiamata ad una svolta stagionale per cercare di vincere la partita odierna e conquistare i primi 3 punti davanti al proprio pubblico.

Domenica scorsa ha rimediato una pesante sconfittta da parte del Don Bosco Vallecrosia per 4-1 e grazie a questa vittoria si é portato al comando della classifica del girone A di prima categoria, ma complice anche la sconfitta casalinga del Soccer Borghetto per 2-1 da parte della Veloce. Dall’altra parte arriva il Baia Alassio che in questo momento é a quota 8 punti. Le vespe ( soprannome dato dalla maglia giallonera del sodalizio alassino) vogliono rifarsi della sconfitta casalinga contro l’Aurora Calcio per 2-1.

Partita per entrambe fondamentale sia per il Borghetto che vincendo potrebbe iniziare la scalata verso posizioni di media-alta classica, sia per il Baia che riuscendo a espugnare il Mazzucco si porterebbe a 11 punti mettendo pressione alle altre avversarie.

Le due squadre scenderanno in campo con le seguenti formazioni:

BORGHETTO:

Mr. Carle avrà a disposizione:

BAIA ALASSIO:

Mr. Iurilli avrà a disposizione:

La partita sarà diretta dal Sig. Jetmir Hasa della sezione di Albenga

Clima: temperatura mite e tempo sereno variabile

Campo di gioco: il sintetico in ottime condizioni

Spettatori: una quarantina circa

Hasa fischia l’inizio della partita.

1’ subito avvio sprint del Baia che con il suo numero 11 cerca la conclusione dal limite dell’area

3’ partita molto cambattuta già nelle prime fasi di gioco

6’ le due squadre sanno che la posta in gioco é altissima

7’ ottima azione del Baia con Guardone che ci prova ma ottima uscita del portiere

10’ risultato ancors sullo 0-0

15’ prima conclusione del Borghetto ma tiro fuori bersaglio

16’ bella triangolazione del Baia ce prova a scardinare la difesa granata ma nulla di fatto

18’ in questo momento il Baia è piú aggressivo nel cercare il gol del possibile vantaggio

22’ partita molto combattuta ma nessuna delle due compagini riesce a creare azioni pericolose

25’ risultato sempre 0-0

27’Hasa riprende il mr. granata Carle che alla prossima rischia l’allontanamento dal campo per comportamento esuberante

30’ timido tentativo del numero 9 granata Cocco ma tiro lento e poco previso controllato dal portiere alassino

35’ primo ammonito della gara per il Borghetto giallo per il numero 10

36’ bella azione del Baia con la ripartenza del suo numero 11 che riesce a crossare per Guardone che colpisce di testa ma pallone fuori di poco

37’ ammonito il numero 9 giallonero

38’ partita accesa peró gara sempre sullo 0-0

40’ tentativo di tiro dal limite dell’11 granata ma tiro sopra alla traversa

42’ punizione al limite dell’area, pallone messo in mezzo ma calciato fuori

43’ ammonizione per il Borghetto per simulazione in area alassina del nmero 11 granata

44’ ammonito il centrale difensivo del Baia per fallo irruento sul capitano granata

1 minuto di recupero

46’ fine del primo tempo

Inizio del secondo tempo

1’ é ripartito il secondo tempo risultato parziale 0-0

3’ sempre ritmi altissimi anche in questi minuti iniziali della ripresa

5’ azione molto articolata del Baia scambio tra due giocatori ma il risultato é sempre lo stesso palla fuori

6’ prima sostituzione Borghetto esce il 9 entra il 14

8’ conclusione di Guardone poco sopra alla traversa ma brivido per il Borghetto

9’ Guardone parte in contropiede serbve un suo compagno in area ma palla debole sul portiere

12’ risultato inchiodato sul risultato di parità

14’ seconda sostituzione per il Borghetto: esce l’8 etra il 19

16’ tentativo del numero 2 granata su angolo, palla fuori di poco

18’ Guardone mette in mezzo er un suo compagno che svirgola goffamente il pallone19’ bellissimo lancio4 lungo per il capitano del Borghetto che con un bellissimo stop al volo si allunga la palla e con un magistrale colpo di tacco mette fuori causa il,portiere ma il pallone é intercettato da un difensore che mette in angolo

20’ ammonito proprio il capitano granata per proteste. Prima sostiuzione per il Baia Alassio: esce il 7 entra il 17

23’ terza sostituzione Borghetto: esce l’11 entra il 16

26’ quarta sostituzione Borghetto: esce il 2 entra il 13

27’ partita sotto tono senza idee per segnare

31’ Gol del Borghetto: gol del 14 granata che con un tiro potente nell’angolino segna il vantaggio borghetttino

32’ seconda sotuzione Baia: esce il 2 entra il 14

34’ quinta sostituzione Borghetto: esce il 10 entra il 15

35’ palla dell’1-1 occasine sfiorata da Guardone

36’ amonito il numero 8 giallonero

37’ il Borghetto gestisce la palla per mantenere il vantaggio

42’ punizione altissima del numero 10 alassino. Terza sostituzione Baia: esce l’8 entra il 15

43’ ammonito il portiere per perdita di tempo

44’ gol annullato per gli alassini per fuori gioco. Ammonito il numero 5 del Baia

5 minuti di recupero

46’ bellissima parata in tuffo del portiere granata

48’ Espulso il capitano del Borghetto per somma di ammonizioni

50’ calcio di pinizione in area del Borghetto: 8 giocatori granata sulla linea di porta per fare da bariera, calcia un giocatore avversario però la palla imbatta sulla barriera e finisce in angolo

51’ ammonito il 14 granata

52’ ammonito Guardone

53’ Fine della partita: 1-0 per il Borghetto

Alla fine il Borghetto é riuscito a vincere e a ottenere la prima vittoria casalinga che portano 3 punti fondamentali. É stata una partita molto vivace infatti il direttore di gara ha dovuto estrarre innumerevoli volte il gartellino giallo e una volta anche il rosso per riuscire a mantenere l’ordine in campo e non far degenerare la partita. Risultato giusto che é stato in bilico fino alla fine anche grazie ad un Baia Alassio molto tenace.