Savona. Altri tre recuperi della quinta giornata del campionato di Prima Categoria girone A sono stato programmati.

Letimbro contro Don Bosco Vallecrosia Intemelia e Pontelungo contro Plodio si giocheranno mercoledì 14 novembre alle ore 21; Borghetto contro Altarese verrà disputata giovedì 15 novembre alle ore 20,45 a Noli.

Per quanto riguarda le squalifiche, Giacomo Serra (Soccer Borghetto) è stato fermato per due turni.

Ergys Brahi (Altarese), Loris Giusto (Letimbro) e Andrea Rizzi (Soccer Borghetto) dovranno saltare la prossima partita.

William Perversi, allenatore dell’Altarese, è stato squalificato per cinque gare perché “rivolgeva frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara, anche di stampo discriminatorio e, alla notifica del provvedimento tardava l’uscita dal terreno di gioco, tanto da rendere necessario l’intervento del capitano e continuava ad inveire contro il direttore di gara. Durante l’intervallo rientrava nello spogliatoio e proferiva espressioni blasfeme all’indirizzo del direttore di gara ed aggiungendo altresì espressioni di stampo discriminatorio nei suoi confronti. Durante il secondo tempo si posizionava fuori dal recinto di gioco, dietro la propria panchina continuando ad ingiuriare e a minacciare il direttore di gara”.

L’Altarese è stata multata di 125 euro “per il comportamento dei propri sostenitori che per tutta la durata della gara rivolgevano al direttore di gara espressioni ingiuriose e minacciose. Per il fatto che, al termine della gara non è stato possibile usufruire delle docce sia nello spogliatoio della terna sia di quello delle due squadre per mancanza d’acqua”.

La classifica marcatori dopo 6 giornate:

7 reti: Caccamo (Don Bosco Vallecrosia Intemelia)

5 reti: Cascina (Camporosso)

4 reti: Bianco (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), F. Saino (Altarese), Carparelli (Soccer Borghetto)

3 reti: Gorlero (Baia Alassio), Vanara, Bianco (Letimbro)

2 reti: Fabbretti (Quiliano & Valleggia), Monteanni (Cervo), P. Mozzone, Pizzolato (Aurora Calcio), Delfino (Baia Alassio), Serra, Tarditi, Bellissimo (Soccer Borghetto), Calcopietro (Camporosso), S. Fiore (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Bayi (Plodio), Karaboue, Scarfò, Ferrotti (Speranza), Ferrari (Pontelungo)

1 rete: Jabbi, Piccardi, Sala, Besio (Speranza), Cossu, Bonzo (Letimbro), Lopresti (Soccer Borghetto), D. Giunta, Orlando, Cordì (Camporosso), Damonte, Colombino, Vejseli, Tiola, Guerra, Maida, Fanelli (Veloce), Rovere (Altarese), Belgacem, R. Avignone, Sparaccio, Tinkiano (Cervo), M. Gervasoni, Guardone, Odasso, Garibizzo, Campani (Baia Alassio), Russo, Amato, Spinardi, Berta (Plodio), Bova, Artiano, M. Santelia, Parodo, Simonetti, Balbi (Borghetto), Montalto, Marouf, Ottonello, Buffo, Salinas (Quiliano & Valleggia), Nonnis (Aurora Calcio), Rotella, Marafioti, Meo, Casellato (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Caneva, Ancona, Giampà (Pontelungo)