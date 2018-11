Presepe di Roccavignale, è partita la ricerca degli interpreti di Gesù Bambino

A Roccavignale è partita la ricerca di Gesù bambino per il Presepe Vivente 2018. La Pro Loco ha spedito questa mattina le lettere indirizzate alle famiglie dei 12 bambini nati negli ultimi 12 mesi (uno, per la verità, deve ancora nascere, ma è atteso a giorni!) per chiedere loro se sono disponibili a far partecipare il loro figlio alla Sacra Rappresentazione.

L’evento si svolgerà come sempre nelle serate del 22, 23 e 24 dicembre e, in caso di risposta affermativa, le famiglie dei bimbi non dovranno fare altro che confermare la partecipazione ed indicare in quale serata preferirebbero confermarla.

Tra le famiglie destinatarie quest’anno, 7 sono residenti a Roccavignale mentre 5 bambini sono residenti in altri Comuni ma hanno forti radici roccavignalesi: per 4 di loro uno dei due genitori è del paese, dove risiedono ancora i nonni, mentre una bambina è figlia di due artigiani cairesi che da anni partecipano con assiduità al Presepe. Prevalgono i maschi, ma c’è anche qualche bimba. Tra i “papabili”, c’è anche un… fratello d’arte: i suoi due fratelli gemelli hanno interpretato Gesù Bambino lo scorso anno.