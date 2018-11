Savona . Il Plodio, dopo quattro sconfitte consecutive, interrompe la striscia negativa di risultati, pareggiando (con tanto rammarico) sul terreno del Cervo.

“Abbiamo gettato al vento due punti – dice, senza mezzi termini, il tecnico del Plodio, Massimiliano Brignone – dopo aver giocato bene per sessanta minuti, siamo passati in vantaggio con Berta e in superiorità numerica, per una espulsione ai danni del team imperiese, ci siamo “abbassati”, concedendo metri del campo ad un avversario che ha ripreso fiducia, pareggiando le sorti dell’incontro con Kassim”.

Avete interrotto il periodo negativo…

“Quattro sconfitte sono difficili da digerire per chiunque e soprattutto per una squadra matricola del campionato – conclude Brignone – ma a livello di gioco non siamo stati inferiori a nessuno, ragion per cui, pagato lo scotto del noviziato, resto convinto che la mia squadra riuscirà a risalire la china e a centrare la salvezza”.

Il Plodio tornerà in campo, mercoledi 14 novembre, ad Albenga, con il Pontelungo del presidente Michele Neri, mentre domenica prossima, giocherà, in casa, l’atteso derby con l’Aurora Cairo.