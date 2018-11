Pietra Ligure. Vola la compagine di mister Mario Pisano che cala il poker (4-2) ai danni del Baiardo, mettendo in mostra la vena realizzativa di Elia Zunino, autore di una tripletta d’autore.

“Sono felice e mi godo la tripletta, il successo ed il secondo posto in classifica, insieme a miei compagni di squadra – sorride Zunino – segnare tre reti non è cosa da tutti i giorni, stiamo giocando un buon calcio e ringrazio in particolar modo Badoino, la cui imbucata mi ha consentito di segnare la prima rete, Baracco e Gaggero, autori degli altri assist”.

Zunino, prima di salutarci si prende, in diretta, i complimenti di mister Mario Pisano: “La squadra ha messo in campo qualità e maturità – dice il trainer – Zunino, grande attaccante, ha fatto la differenza, supportato dall’encomiabile lavoro di tutta la squadra”.