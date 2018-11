Pietra Ligure, area per la raccolta rifiuti completamente al buio

Pietra Ligure. Ecco una segnalazione di un lettore di Pietra Ligure: “Accanto alla Chiesa dell’Annunziata, finalmente hanno ridisposto l’isola dedicata ai rifiuti. Ottima idea: rientrante rispetto alla strada, lascia spazio a due posteggi auto in più e quel lato di strada è decisamente più bello da vedere. Tutto perfetto direte voi. Peccato che non abbiano installato delle luci e, alla sera, si debba giocare a mosca cieca per individuare il cassonetto della carta, della plastica, etc… Perché è tutto completamente buio, come mostra la fotografia. Le cose fatte a metà”.