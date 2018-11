Paolo Forzano in tackle su Tpl Savona: “Caos linee, tariffe, biglietti e abbonamenti”

Tpl Savona: il mal di testa delle linee (di TPL e di quali altri?), delle tariffe, dei tipi di biglietto, del percorso delle linee, dei titoli di viaggio, delle tessere abbonamento, delle zone (rosa, blu, arancio, verde, viola, azzurra, marrone, giallo, +biglietto argento?), validità dei biglietti (90′, 150′, 24 ore), tessera per abbonamenti, richiesta abbonamento annuale, ….

Avete consultato il sito per sapere linee ed orari? TPL Linea vi rimanda a mycicero un sito di informazioni esterno che vi mostra una lista di linee e di percorsi da a, ma nessuna mappa coi percorsi.

Il costo del biglietto dipende dal colore delle aree che attraverserete.

Se volete sapere i colori che attraverserete con la vostra linea dovete andare su TPL home e poi passare dal menù “tariffe”e poi “comuni interessati”. Strada che si trova per tentativi, un po’ qua ed un po’ la! Leggete i vostri comuni con calma.

Ma da dove passa la vostra linea, ovvero quali comuni attraversa, non si sa! Però il sito si premura di farvi sapere che “Le frazioni dipendenti da ciascun Comune si intendono posizionate nella fascia del colore su cui insiste il Comune di riferimento”!

Da TPL-home avrete molte informazioni sui “valori”: Qualità (UNI EN ISO 9001:2015), Ambiente (UNI EN ISO 14001:2015), Prevenzione della corruzione e trasparenza, La cultura, L’accessibilità, Sicurezza, Codice Etico, Roadscan.Roba che interessa per l’acquisto di un biglietto?

Da TPL-home in “titoli di viaggio” finalmente notizie sui costi dei biglietti ed abbonamenti, naturalmente legati alle zone colorate. Ci sono anche istruzioni per il calcolo.

Non spazientitevi: proprio in fondo c’è: link per le zone dei biglietti! Cliccate! Avrete finalmente la vista della mappe e dei “colori”. Ma non è affidabile: infatti c’è soprascritto in evidenza “for development purposes only” in inglese, per dare enfasi al fatto che ci stanno lavorando!

Naturalmente su questa cartina non c’è né una strada, né una linea di bus indicata! Che sito da oscar! altro che tapiro d’oro!

Ma se torniamo alla pagina principale “TPL-home” vediamo una bella scritta: società trasparente! E chissà se non lo fosse!

Comitato Casello Albamare

il Presidente

Paolo Forzano