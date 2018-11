Alassio. Due gare femminili, nel fine settimana, al Palaravizza di Alassio, con le squadre targate Blue Ponente che ottengono una vittoria e un referto giallo. In attesa dell’avvio degli altri campionati femminili ecco nel dettaglio come sono andate le due partite del weekend.

Under 16 femminile

Blue Ponente Basket – C.B. Sestri Levante 70-42 (23-5, 16-14, 18-10, 13-13)

Visto che la gara contro Maremola è stata sospesa per maltempo è tempo della prima partita per l’Under 16 nella partita interna contro Sestri Levante, disputata ad Alassio. Il match si incanala subito nella giusta direzione per le giovani ponentine, che indirizzano subito il match. Nel corso della gara qualche calo di attenzione consente dei piccoli break alle ospiti, che però non si avvicinano mai troppo. Ampie rotazioni per i coach Colomba e Sasso che danno spazio a tutte le ragazze le quali ricambiano la fiducia.

Serie C femminile

Blue Ponente Basket – Cestistica Spezzina 42-84 (6-21, 11-13, 14-24, 11-26)

Blue Ponente Basket: Lia 11, Cotterchio 10, Zagari 7, Manzella 6, Cordero 3, Boutaib 3, Olivari 2, Bagalà, Cutrì, Grisi, Merano, Raele – All.: Colomba A., Sasso E.

Cestistica Spezzina: Ceci 20, Bini 12, Maiocchi 12, Venturini 12, Tronfi 10, Gemignani 7, Ravani 7, Olivieri 4, Baloni – All. Barcellone R.

Nella gara disputata ad Alassio seconda sconfitta per Blue Ponente nel campionato di Serie C femminile contro la corazzata spezzina, una delle candidate alla vittoria del campionato. Già il primo quarto vede le ospiti prendere il largo ma, per le ragazze di coach Colomba, rimane di positivo il fatto di provare a costruire azioni di gioco, senza andare eccessivamente in confusione. Solo il secondo quarto vedrà le giovani ponentine “tener botta” (parziali di 11-13), sfruttando anche un calo delle avversarie. Avversarie che però, dopo il riposo lungo, tornano a premere sull’acceleratore, aumentando ulteriormente il divario. Anche stavolta però, viste le forze in campo, si può essere soddisfatti di quanto espresso dalla squadra.

“Il settore femminile è in grande espansione, oltre alla Serie C e all’Under 16 femminile le squadre targate Blue Ponente che prenderanno il via nei campionati giovanili in rosa saranno l’Under 14 femminile, ben due squadre Under 13 e le Esordienti delle nate nel 2007-08-09. Chi desiderasse iniziare e provare questo bellissimo sport nel circondario alassino può contattare Fabio al 339138365 o Laura al 3392737608”.