Pallacanestro Alassio, fine settimana con più di cento cestisti impegnati

Alassio. È stato un fine settimana molto impegnativo per le squadre della Pallacanestro Alassio, che sono scese in campo in diverse categorie.

Venerdì prima di campionato per l’Alassio “A” nel campionato Esordienti 2007-08 che vince in trasferta 20-22 con Bvc Sanremo una gara molto bella ed equilibrata.

“Quest’anno presentiamo due squadre in questo campionato e già questo è un grandissimo risultato. Ci fa piacere che Alassio A si sia tolta la prima soddisfazione fermo restando che a questa età la cosa più importante è divertirsi”.

Referto giallo per la squadra Under 13 nata dalla collaborazione con San Bartolomeo nella seconda giornata di campionato in una partita emozionante, a Taggia, dove la compagine di casa vince di soli 2 punti, 38-36!

“E’ stata una partita emozionante e dopo la vittoria della settimana scorsa a Ventimiglia registriamo il referto giallo che comunque è utile per capire su cosa bisogna migliorare”.

Sabato i ragazzi gialloblù dell’Under 18 giocano alla pari per due quarti con il Basket Pegli ma dopo l’intervallo lungo subiscono il break che scava il divario per chiudere l’incontro sul 45-75 in terra genovese.

“Abbiamo chiuso il primo quarto avanti di uno e nel secondo periodo due disattenzioni con due triple consecutive ci sono costate il più 10 per i pegliesi. Peccato essere rientrati dopo l’intervallo senza la necessaria determinazione ma considerando l’età anagrafica del gruppo siamo soddisfatti della prestazione”.

Bella partita per la giovane squadra targata Blue Ponente in trasferta con l’Auxilium Genova nel campionato di Serie C che cede 56-49 dopo aver lottato per tutti e 40 i minuti.

“Ricordiamo sempre che quasi la maggioranza di questa ragazze gioca nel campionato Under 16 femminile e giocarsela alla pari in un torneo senior e impegnativo come la Serie C è già un gran risultato”.

Debutto anche per l’Alassio “B” nel campionato Esordienti 2007-08 che vince in trasferta con Olimpia Taggia 21-45 giocando bene dopo il riposo lungo davanti ad una bella squadra avversaria.

“Come detto per la squadra A siamo contentissimi di presentare due squadre che abbiamo fatto per vicinanza e avere così tanti numeri dando a tutti la possibilità di giocare è motivo di grande orgoglio”.

Larga vittoria per il gruppo 2005 con il Basket Follo nel campionato Under 14 élite. Dopo un primo quarto equilibrato chiuso sul 13-13 i gialloblu allungano nel corso della gara fino all’84-40 finale.

“Il dato più positivo è che tutti e dodici i ragazzi scesi in campo hanno segnato almeno un canestro e questo ci conforta sulla crescita dell’intero gruppo. In questo fine settimana quasi cento tra ragazzi e ragazze gialloblù sono stati impegnati in partite e allenamenti nelle varie selezioni provinciali e regionali. Considerando che diversi campionati devono ancora partire sia nella femminile che per i più piccoli non possiamo che essere orgogliosi di questi numeri”.

Nella foto sopra: la formazione “B” Esordienti

La formazione “A” Esordienti

L’Under 14 élite

L’Under 18