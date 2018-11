“Onorevole Mantero vorremmo capire”: la lettera dei Verdi savonesi

In queste ore sulla stampa locale sono apparsi articoli in cui l’on.Mantero dei cinquestelle annuncia che non ritirerà gli emendamenti sul decreto sicurezza e si potrebbe dissociare dalla fiducia al Governo, aprendo anche il dramma umano di un possibile abbandono della vita parlamentare e dei cinque stelle.

Noi Verdi vorremmo capire però alcune cose pur concordando con taluni aspetti delle sue osservazioni al decreto sicurezza:

a) Perché sul decreto Genova si è infilato dentro il condono tombale per gli immobili di Ischia? Cosa ne pensa? Come pensate di votare?

b) Perché nel decreto Genova è stata inserita una norma che aumenta di venti volte il limite di idrocarburi scaricabili nei terreni agricoli come se noi Italiane e Italiani “scaricassimo dal nostro corpo diossina” o forse Ella pensa che il latte, i formaggi, frutta e verdura addizionati alla diossina siano piu’ buoni?

c) Perché il governo non ha finanziato l’utilizzo gratuito dei mezzi pubblici per tutto il periodo dell’emergenza genovese? Perché non sono state individuate le seguenti opere strategiche: finanziamento del raddoppio della linea urbana da Voltri a Brignole (etensibile a Savona e Nervi), che doveva essere completato lo scorso anno? Perché non è stato individuata la prosecuzione della metropolitana in superficie verso la valle Bisagno e per collegare Brignole con l’ospedale S.Martino tramite la stazione di Terralba. Perché non si è affrontata la questione del nodo di San Benigno dividendo il traffico merci da quello passeggeri e soprattutto non si è finanziato il collegamento fra il “camerone di Borzoli” e la linea dei valichi, che potrebbe costituire l’alternativa al Terzo Valico?

Mentre si strugge per il suo futuro ci spieghi queste poche cose On.Mantero in modo che noi Verdi possiamo capire.

Danilo Bruno