Gaglione Maria Laura nata a Finalpia (quando ancora Finalpia era un comune a sé) il 6/11/1918, ultima rimasta in vita di 8 fratelli (4 maschi di cui uno morto in Russia e 4 femmine).

Ecco il ricordo di una nuora che con questo messaggio ha voluto farle gli auguri in questa sua giornata speciale.

di 10 Galleria fotografica 100 anni di Gaglione Maria Laura









“Ha vissuto la sua vita da nubile a Varigotti in Loc. Giardino e poi dopo il matrimonio con Francesco Carroni a Spotorno, da dove è sfollata con tre figli a seguito del bombardamento della sua casa durante la seconda guerra mondiale, avendo perso ogni cosa. Con il marito ed i tre figli ha vissuto per tre anni accampata in una baracca in un appezzamento di terreno a Varigotti. Con tanti sacrifici e lavoro con il marito ha pian piano costruito la casa nella quale ora vive con i due figli Carlo ed Emilio, mentre la figlia Gianna è scomparsa qualche anno fa.”

“Purtroppo un incidente ed una malattia l’hanno privata quasi completamente della vista ma conserva una memoria incredibile, tale da desiderare di poterle stare sempre accanto per ascoltare i suoi racconti, i ricordi e i tanti aneddoti che grazie al suo ottimismo e al buon umore che la contraddistinguono fanno di lei una donnina di una simpatia unica. Oltre ai due figli è circondata dall’affetto di 4 nipoti e 4 pronipoti.”

“La famiglia ringrazia il Sindaco Ugo Frascarelli, la Vicesindaco Clara Bricchetto, l’associazione Varigotti Insieme e gli amici varigottesi che nel giorno del suo centesimo compleanno le hanno fatto gli auguri e l’hanno omaggiata di un gradito regalo dell’amministrazione e di una apprezzatissima torta, oltre che della gioiosa compagnia.”