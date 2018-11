Minacce di morte a esponenti Pd, il presidente della Provincia Olivieri: “Atti vili e inqualificabili”

Bergeggi-Savona. “Ho appreso la notizia delle minacce ricevute dal sindaco di Bergeggi Roberto Arboscello e dal consigliere comunale di Savona Cristina Battaglia. Si tratta assolutamente di atti vili e inqualificabili”.

È questo il pensiero di Pierangelo Olivieri, presidente della Provincia di Savona, che è intervenuto sulla questione relativa alle minacce di morte telefoniche ricevute dal sindaco di Bergeggi Arboscello e dal consigliere comunale savonese Battaglia.

“Esprimo la mia totale vicinanza e solidarietà istituzionale, ma anzitutto personale, a Roberto, che ho avuto modo di conoscere come sindaco e da ultimo nel percorso che ha portato alla Presidenza della Provincia, e a Cristina Battaglia. Ritengo che in momenti come questi si debba essere tutti uniti, riflettere e fare quadrato su quelli che sono il significato e il valore dell’impegno nella cosa pubblica e nella società civile”, ha concluso Olivieri.